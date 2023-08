Cinco claves para comprender el golpe militar de Gabón

Poco después de anunciar oficialmente en Gabón, en el África occidental, la reelección del presidente Ali Bongo con el 64,27% de los votos, un grupo de militares tomó el canal de televisión Gabón 24, ubicado dentro del propio palacio presidencial, y anunció un golpe contra el mandatario. Entre los soldados golpistas se encuentran miembros de la Guardia Republicana, el grupo de seguridad del jefe del Estado, reconocible por sus boinas verdes, así como soldados del ejército regular y agentes de policía. Ali Bongo se encuentra actualmente "bajo arresto domiciliario, rodeado de su familia y sus médicos.

Los golpistas acusan a la cúpula del dirigente de "alta traición a las instituciones del Estado, malversación masiva de fondos públicos, malversación financiera internacional por parte de una banda organizada, falsificación, corrupción activa, tráfico de estupefacientes", ha dicho un coronel del ejército. ¿Ha tomado realmente la junta militar el poder? ¿Se celebrarán nuevas elecciones? Por el momento, es demasiado pronto para responder.

1 Gabón, un país petrolero

Gabón, con una población de 2,3 millones de habitantes, es un importante productor de petróleo, pero un tercio de su población vive en la pobreza, según el Banco Mundial. En 1960, obtuvo su independencia y se convirtió en una república junto con los otros tres territorios de la Unión Ecuatorial Francesa. El primer presidente de Gabón, elegido en 1961, fue Léon M'ba. A su muerte en 1967, le siguió en el cargo Omar Bongo. Ahora, como una nueva ficha del dominó, Gabón se ha sumado, si finalmente triunfa el golpe, a la lista de países del África central y occidental que han sufrido golpes desde 2020, entre los que se encuentran Mali, Guinea, Burkina Faso, Chad y Níger.

2 Unas elecciones silenciadas y sin observadores

La campaña presidencial en Gabón no tuvo periodistas extranjeros presentes sobre el terreno ni una organización internacional observadora, asegura el diario Le Figaro. Pocos consultores se esperaban el golpe debido a la falta de información por la ausencia de personal de otros países. Fueron unas elecciones a puerta cerrada, escribe el citado periódico, que explica que el gobierno gabonés no dio la acreditación a reporteros extranjeros y que apagó internet poco después de los comicios. A diferencia de las elecciones de 2016, las autoridades no contaron con una delegación de la Unión Europea para supervisar lo que estaba pasando en las urnas.

3 Quién es Ali Bongo

Ali Bongo, de 64 años, es el presidente de Gabón desde 2009. Su padre, Omar Bongo, gobernó el país desde 1967. Fue considerado por muchos como un cleptócrata y consiguió amasar una de las mayores fortunas del mundo derivada del petróleo. Durante la era postcolonial fue uno de los aliados más cercanos de Francia. Ali, el mandatario depuesto, es un visitante recurrente en París, donde su familia tiene una gran patrimonio que está siendo objeto de una investigación por parte de un juzgado anticorrupción. Su hijo estudió derecho en Francia y fue ministro de Exteriores. Aficionado a los coches de lujo, sus rivales cuestionan sus capacidades intelectuales y físicas para liderar el país, algunos incluso afirman que un doble lo reemplaza.

4 Qué dicen los habitantes de Libreville

En las calles de la capital, el ambiente parece festivo. Testimonios recogidos por periodistas de la agencia AFP, como el Cédric, 36 años, parecen dar la bienvenida la derrocamiento de la dinastía Bongo. "El ambiente es festivo. La gente celebra, grita la victoria y agradece al Señor por este golpe de Estado", asegura Cédric. Este joven dice que había votado a la oposición en las elecciones de la pasada semana: "Una gran parte de la población no ha votado a Ali Bongo desde 2009, pero desde entonces las elecciones han sido fraudulentas. Con este golpe de Estado, volvemos a encarrilar todo y esperamos que finalmente se celebren elecciones democráticas en Gabón".

Gabón, en África occidental Google Maps

5 Qué intereses tiene Francia en el país

Francia posee intereses económicos directos en Gabón. Actualmente tiene desplegados unos 400 soldados permanentemente, algunos de ellos en la capital, Libreville. Tras el golpe militar, una empresa francesa, la multinacional minera Eramet, que emplea a 8.000 personas, principalmente gaboneses, ha “detenido” sus actividades y está “vigilando” la situación para “proteger la seguridad de su personal y la integridad de sus instalaciones”. Eramet está presente en Gabón a través de dos filiales. Una de ellas, la empresa Comilog, está especializada en la extracción de manganeso, mineral del que Eramet es el segundo productor de alta calidad del mundo. Por su parte, el gobierno francés ha condenado "el golpe militar en curso en Gabón" y ha dicho que París “está siguiendo muy atentamente la evolución de la situación”. La diplomacia francesa "reafirma su deseo de que el resultado de las elecciones, cuando se conozca, pueda ser respetado", añadió durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.