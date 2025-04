La conexión china en el frente de Ucrania

Wang Guangjun y Zhang Renbo, nacidos en 1991 y 1998, fueron los primeros ciudadanos chinos capturados mientras luchaban en las filas del ejército ruso en territorio ucraniano. Su captura fue anunciada por el presidente Volodimir Zelenski a principios de abril. Esta semana, en una rueda de prensa organizada por la agencia de noticias «Ukrinform», revelaron algunos detalles sobre su reclutamiento y pidieron regresar cuanto antes a China. Wang explicó que estaba en TikTok cuando vio un anuncio para unirse al ejército ruso. Después de perder su trabajo el verano pasado, le interesó la oferta, especialmente porque, según dijo, el servicio militar es considerado «prestigioso» en China.Un reclutador con el que Wang se puso en contacto le dijo que un recluta chino podría ganar entre 200.000 y 250.000 rublos rusos al mes (entre 2.000 y 3.000 dólares) en el ejército ruso, lo cual es más alto que el salario medio en China. El reclutador también le prometió cubrir su viaje a Rusia y ayudarlo a obtener los documentos necesarios, según reveló Wang.

Pero eso nunca se concretó, afirmó. Más tarde, agregó, los rusos le quitaron su tarjeta bancaria y su teléfono, por lo que Wang no podía gestionar el dinero que estaba ganando. El otro soldado capturado, Zhang, contó que provenía de una familia adinerada y que trabajaba como bombero y rescatista. Dijo que llegó a Rusia en diciembre y que al principio le ofrecieron un trabajo en la construcción, pero que finalmente fue reclutado para el servicio militar. «Quería ganar dinero, pero no esperaba terminar en la guerra». Ambos aseguraron que no tienen ninguna conexión con el gobierno chino y que firmaron un contrato con el ejército ruso por su propia voluntad.

Las relaciones entre Ucrania y China han estado tensas –aunque nunca abiertamente conflictivas– desde el inicio de la invasión rusa, debido a las cálidas relaciones del líder del país asiático Xi Jinping con Vladimir Putin y el rol clave del apoyo de Pekín a la economía y la producción militar de Rusia en medio de las sanciones occidentales. Sin embargo, la captura de dos ciudadanos chinos durante los combates en la región de Donetsk, al este de Ucrania, ha provocado las primeras fricciones abiertas con China, ya que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski pidió explicaciones a Pekín, que formalmente dice querer la paz en Ucrania.

En total, Ucrania conoce los nombres y otros datos de otros 155 ciudadanos chinos que luchan contra Ucrania como parte del ejército ruso, en sus diferentes unidades. Sin embargo, Zelenski señaló que algunos canales de reclutamiento podrían ser secretos y que más ciudadanos chinos podrían estar luchando para el ejército invasor.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó que no sabe nada sobre ciudadanos chinos en filas del ejército ruso, destacando que Pekín siempre ha exigido a sus ciudadanos mantenerse alejados de zonas de conflicto armado y evitar participar en conflictos armados de cualquier forma. De hecho, afirmó ayer que valorará, según la legislación del país, la petición de repatriación de sus ciudadanos y volvió a negar cualquier tipo de responsabilidad en lo ocurrido. La posición de Pekín sobre la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania es «objetiva y justa», dijo el portavoz Lin Jian en una rueda la semana pasada, instando a todas las partes a abstenerse de «comentarios irresponsables». Según el portavoz, China no es parte de la «crisis ucraniana» y aboga activamente por su resolución pacífica.

China ha sido el mayor socio comercial de Ucrania y vende componentes utilizados en la producción de drones tanto a Ucrania como a Rusia. No ha condenado a Rusia por su invasión y crímenes de guerra en Ucrania y solo ha intensificado sus lazos políticos y económicos con el país invasor, ayudando a Rusia a resistir las sanciones occidentales.

Según un estudio reciente de la Escuela de Economía de Kiev, China ha sido un proveedor clave de electrónica de alta tecnología y herramientas industriales para Rusia, permitiéndole ampliar su producción militar. Sus compras de gas y petróleo rusos han proporcionado fondos utilizados por Rusia para su maquinaria de guerra. Su líder Xi Jinping se ha reunido varias veces con el presidente ruso Vladímir Putin, mientras no se ha encontrado con Zelenski y se ha negado a apoyar explícitamente la necesidad de restaurar la integridad territorial de Ucrania.

La captura de combatientes chinos en Ucrania socava la imagen de China en su supuesto enfoque en esfuerzos diplomáticos para detener la guerra, dijo el experto ucraniano en Asia Yevgen Dobryak al periodico local «Glavred». «Las relaciones entre Ucrania y China podrían enfriarse», cree Dobryak. «Es probable que el nivel de contactos entre los máximos líderes políticos de Kiev y Pekín así como entre las misiones diplomáticas se reduzcan», concluyó.