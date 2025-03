Continúa el genocidio en África: 29 cristianos degollados en varios atentados

El Estado Islámico (Daesh, Isis) prosigue con el genocidio de cristianos en África. A través de sus redes sociales, informan de los siguientes ataques, todos ellos cometidos por "i8nspiración divina":

-- Por la gracia de Dios, las tropas del Califato atacaron las aldeas de Samboko y Mekanya, en la región de Ituri, matando a 19 cristianos y quemando 15 casas y 7 motocicletas. Gracias a Dios.

--Las fuerzas del Califato atacaron el pueblo cristiano de Totolito, en la región del Beni, matando a un cristiano degollado y quemando 18 casas. Gracias a Dios.

-- Las fuerzas del Califato instalaron un control en la carretera Kamoya-Azri, en el estado de Yobe, donde lograron arrestar a un capellán militar nigeriano que había apostatado, junto con un cristiano. Gracias a Dios.

--Los soldados del Califato atacaron la aldea de Kasiero, en la región de Lubero. Mataron a siete cristianos con cuchillos y se apoderaron de algunas de sus pertenencias.

--Los soldados del Califato atacaron ayer el pueblo de Masakuki en la región (Lubero) y masacraron a dos cristianos, alabado sea Dios.

Resulta edificante que la vieja y civilizada Europa este empeñada en estos días en rearmarse para defenderse en un hipotético ataque de Rusia del que, al parecer, no le va a defender los Estados Unidos. Sin embargo, no han encontrado un minuto para dedicarse al peligro yihadista que se genera en África, en especial en el Sahel, y que, tarde o temprano, llegará al Viejo Continente si no se toman ahora las medidas necesarias para evitarlo.