Diez terremotos en 48 horas desatan la alarma en Etiopía

El comienzo de año en Etiopía ha sido lo más convulso posible. Al menos diez terremotos han sacudido al país africano en las últimas 48 horas, provocando el pánico en múltiples regiones y la evacuación de decenas de miles de personas de sus hogares. Las regiones de Afar, Oromía y Amhara, en el centro y el norte del país, se han visto afectadas por los temblores que rondaron la magnitud 5 de la escala de Richter y que continúan este sábado. La crisis de terremotos lleva sucediéndose desde el pasado 22 de diciembre (son 83 terremotos en total), aunque ha sido esta semana cuando su fuerza ha aumentado y provocado como consecuencia el temor a una erupción volcánica.

31 de diciembre, a las 20:18 de la tarde: temblor. Primer día del año, a las 16:26 de la tarde: temblor. Dos de enero, a las 8:41 de la mañana: temblor. Dos de enero, a las 18:28 de la tarde: temblor. Dos de enero, a las 22:18 de la tarde: temblor. Dos de enero, a las 18:28 de la tarde: temblor. Dos de enero, a las 22:18 de la tarde: temblor. Tres de enero, a las 15:27 de la tarde: temblor. Tres de enero, a las 18:01 de la tarde: temblor. Y sigue. El temor a una erupción volcánica del monte Dofan, en Afar, se considera actualmente una de las principales preocupaciones del gobierno etíope a la hora de encarar la crisis. El volcán comenzó a emitir gases y humo el dos de enero, provocando el pánico entre la población y llevando a la evacuación inmediata de 80.000 personas que residen en la zona.

El administrador jefe del área local de Afar, Abdu Ali, dijo al sitio de noticias FBC de Etiopía que los temblores “son cada vez más fuertes” y que las evacuaciones responden a una medida preventiva. Aunque todavía no se han lamentado víctimas mortales, los temblores han provocado el derrumbe de más de 30 hogares y se espera que la cifra aumente si prosiguen los terremotos. La aparición de gruesas grietas en las zonas afectadas aumenta los temores de que se desate una importante actividad volcánica.

Cabe a recordar que Etiopía es uno de los países africanos más proclives a la hora de sufrir terremotos. Esto se debería a que el país está dividido en dos por el valle del Rift, una enorme falla geológica de 4.830 kilómetros de longitud y que atraviesa la friolera de 14 países africanos. La parte sur del valle del Rift etíope se caracteriza por ser sísmicamente activo y por considerarse sus segmentos centros de expansión de dorsales oceánicas en desarrollo. La falla mencionada es además el punto donde la placa tectónica africana se está separando en dos microplacas, la de Nubia y la de Somalia, que es precisamente la acción que provoca la actividad sísmica y volcánica que afecta a la zona. Esta separación de placas tectónicas provoca que la corteza terrestre se estire, generando los terremotos. La presencia de varios volcanes activos tampoco contribuye a estabilizar esta colosal fuerza de la naturaleza.

Cualquiera que haya viajado al centro y al norte de Etiopía habrá visto las impresionantes montañas y los profundos valles que definen la zona. Y son, precisamente, un resultado directo de esta compleja actividad volcánica y tectónica, sucedida a lo largo de millones de años y con la región de Afar como principal protagonista de esta clase de acontecimientos.

El aumento de la actividad sísmica en Etiopía se suma a tantos otros problemas que afectan al país. No debe olvidarse que la guerra de Tigray (2020-2022) concluyó con alrededor de 600.000 de muertos, y que hace ya un año y medio que estalló el conflicto de Amhara en el noroeste del país. Este conflicto, aunque de baja intensidad, ha aumentado el bandidaje en la zona, los abusos promovidos por el propio gobierno (áreas enteras donde los civiles no tienen acceso a internet desde agosto de 2023, ejecuciones extrajudiciales, restricciones de movilidad, etc.) y las desigualdades sociales que caracterizan a una nación zarandeada por los conflictos de base étnica. Los terremotos en Amhara, en definitiva, se suman al conflicto. Mientras que la región de Oromía, aunque pacífica por el momento, también vive sujeta a eventuales crisis motivadas por cuestiones étnicas y religiosas.