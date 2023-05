La difusión de un vídeo sexual fuerza la retirada de Muharrem İnce, uno de los aspirantes para desbancar a Erdoğan

Las opciones de victoria de Kemal Kılıçdaroğlu en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Turquía han aumentado ligeramente tras la retirada de última hora de Muharrem İnce, uno de los tres aspirantes a desbancar al actual presidente Recep Tayyip Erdoğan. Es un giro de guion a falta de tres días para los comicios que podría desnivelar la balanza antes de tiempo en favor de la Alianza Nacional, una coalición de seis partidos que unió fuerzas para poner fin al dominio de Erdoğan.

İnce comunicó su decisión en la tarde del jueves tras la publicación de un vídeo sexual que comenzó a circular en redes sociales. El fundador y líder del partido Patria aseguró frente a la sede de su formación en Ankara y rodeado por sus compañeros de filas que las imágenes eran un deepfake tomado de “una página porno israelí”. “Si tengo imágenes mías de ese tipo, las tomé en secreto en el pasado. Esto no es mi vida privada, es una calumnia. No es real”, insistió ante la prensa.

El ya excandidato dijo no tener miedo “de estos complots, montajes y recibos falsos”. İnce denunció una caza de brujas en su contra, promovida, según su versión, por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y el FETÖ, los seguidores del clérigo Fethullah Gülen, dos organizaciones proscritas a las que el Estado turco cataloga como terroristas. La cinta de vídeo se suma, en este caso, a las especulaciones sobre las presuntas irregularidades en sus finanzas personales, que también ha desmentido.

“Ofrecí a Turquía una tercera opción, una tercera vía. Pero no podríamos tener éxito”, se lamentó İnce, que presentaba su candidatura para la presidencia por segunda vez consecutiva. Se estrenó en 2018 como candidato del socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas), la formación que ya entonces lideraba Kılıçdaroğlu. Pero perdió ante Erdoğan. Meses después, abandonó el partido denunciando su deriva ideológica y creó Patria.

“No les dejaré excusas. De lo contrario, nos echarán la culpa a nosotros”, añadió en referencia a una hipotética victoria de Erdoğan. “Retiro mi candidatura. Lo hago por mi patria”. Sin embargo, el millón y medio de votos emitidos desde la diáspora que vayan destinados a İnce seguirán siendo válidos y su nombre aparecerá en las papeletas del domingo. Por lo tanto, los electores que así lo deseen pueden votarle. İnce puntualizó, además, que su formación mantendrá sus listas de cara a las elecciones parlamentarias, que se solapan con las presidenciales.

“Todos los turcos conocen a İnce y le desprecian, sobre todo entre la oposición de Erdoğan. En las elecciones de 2018, reconoció su derrota en un tuit en lugar de salir a comparecer ante los medios y la opinión pública cuando el AKP [el partido del presidente] celebraba antes del final del recuento”, explica a este periódico el analista Carlos Ortega, doctorando en política en la Universidad de Estambul. “Hay una percepción de traición, de que le entregó la presidencia a Erdoğan en bandeja de plata”.

Esta imagen se ha visto agravada desde que presentó su candidatura para las presidenciales “haciendo el favor a Erdoğan de dividir a la oposición, con unas críticas especialmente duras hacia Kılıçdaroğlu”, subraya el especialista en política turca en conversación con LA RAZÓN. “Su renuncia va a hacer que Kılıçdaroğlu gane un 1 o un 2% más. Muy poca gente que votaba a İnce va a hacerlo por Erdoğan. Aunque está por ver”.

Turkish presidential candidate Kilicdaroglu holds campaign event in Bursa ERDEM SAHIN EFE

“Mi llamado sigue en pie. Dejemos de lado los viejos resentimientos. Estamos esperando al señor İnce a la mesa de Turquía. Aquí, por favor, déjalo venir…”, tuiteó horas después del anuncio el principal aspirante, Kemal Kılıçdaroğlu, haciendo suyas las letras de una balada clásica turca. El líder del bloque opositor le ofreció sumarse a la denominada Mesa de Seis, que cuenta también con el respaldo histórico del partido izquierdista prokurdo del HDP.

En su comparecencia, sin embargo, İnce no pidió en ningún momento votar por Kılıçdaroğlu. Aunque tampoco lo hizo por Erdoğan. Su porcentaje en las encuestas, que comenzó con un 10% en intención de voto hasta descender al 2% en las últimas semanas, puede ser determinante para impulsar la candidatura de Kılıçdaroğlu, a quien habría recortado un importante volumen de votos.

El líder de la oposición roza la línea de meta, según el último sondeo de Konda, la encuestadora más fiable, con un 49,3% por el 43,7% de Erdoğan. La única alternativa posible tras la retirada de İnce pasa por el candidato del ultranacionalista MHP, Sinan Oğan, socio de Gobierno del actual presidente, que roza el 5% en intención de voto. Pero para ganar en primera vuelta es necesario pasar del 50%. De lo contrario, quedaría convocada una segunda dentro de dos semanas.

Ortega cree que es difícil que no haya una segunda vuelta: “Estas elecciones van a ser libres hasta cierto punto, y creo que Kılıçdaroğlu va a ganar, pero no en primera vuelta. Aunque los sondeos en Turquía no son del todo fiables, si haces la media de todas las encuestas no dan los números”.