Dos estudiantes apuñalados en medio de una pelea en un instituto de Los Ángeles

Un acto de violencia ha sacudido un instituto en Los Ángeles, dejando al menos dos estudiantes apuñalados y uno de ellos en estado crítico. Los hechos ocurrieron en el centro educativo de Van Nuys alrededor del mediodía, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. La Policía se encuentra actualmente en busca del presunto autor del ataque, lo que ha llevado a la dirección de la escuela secundaria de Van Nuys a tomar la decisión de cerrar las instalaciones y suspender las clases mientras se lleva a cabo la investigación.

Las primeras informaciones sugieren que el conflicto se originó a raíz de una pelea que involucró a once estudiantes, resultando en la apuñalación de al menos dos de ellos. Uno de los estudiantes apuñalados se encuentra en estado crítico, mientras que los demás fueron trasladados a hospitales locales con heridas que, afortunadamente, no ponen en peligro sus vidas.

El Departamento de Policía de Los Ángeles respondió a un llamado de emergencia que informaba sobre el incidente en el campus de Van Nuys, donde los estudiantes habían sido apuñalados en el patio del instituto. Alberto M. Carvalho, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, declaró que "no existe una amenaza inminente y que la situación está bajo control". Según Carvalho, uno de los estudiantes "sacó un arma no identificada durante el altercado y apuñaló a sus compañeros". Aunque aún no se ha revelado qué tipo de arma se utilizó en los apuñalamientos, tres estudiantes han sido detenidos y se encuentran bajo interrogación por las autoridades, en un esfuerzo por esclarecer los detalles de este trágico suceso.