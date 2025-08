Grave carestía de agua en la capital de Mauritania

Nuakchot, la capital de Mauritania, sufre desde hace varias semanasuna grave escasez de agua que afecta a la mayoría de sus barrios. "Zonas enteras de la capital están secas: los grifos ya no funcionan, las piscinas están vacías e incluso las fuentes que se supone abastecen a los carros de agua están fuera de servicio. Esta situación es insostenible para los residentes, que viven a diario con el estrés y las dificultades asociadas a la falta de este bien vital", informa Cridem.

En el barrio obrero de Tarhil, Khadijetou, madre de cinco hijos, describe su angustia: "Hace más de diez días que no veo una gota de agua en mi grifo. Me levanto a las 5 de la mañana, hago cola en los pocos puntos de venta, a veces sin conseguir nada. Y cuando encontramos agua, es a precios que no podemos permitirnos a diario".

La misma historia se repite en El Mina, Arafat y Dar Naïm. Las poblaciones más vulnerables están en primera línea. Los carros de agua, que abastecen a muchos hogares, tienen dificultades para llenar sus barriles.

Sidi, de 27 años y carretero desde la adolescencia, se muestra abrumado por la situación: "Ya no hay agua en el punto de abastecimiento. Nos peleamos entre nosotros por unos cuantos cubos. Los clientes nos llaman, gritan, pero no tenemos nada que entregarles".

Los comerciantes también están empezando a sentir las consecuencias. Mohamed, un tendero de Sebkha, se queja de los efectos indirectos en su negocio: ""Sin agua, las mujeres ya no pueden cocinar, lavar ni hacer nada. Compran menos, piden gotas, y la gente ya no tiene energía para comprar. Yo también tengo que adquirir agua a un precio muy alto para limpiar la tienda".

Hasta la fecha, las autoridades no han dado una respuesta clara sobre las razones de esta escasez ni sobre las medidas urgentes que estudian Entre el silencio institucional y la falta de soluciones inmediatas, la indignación va en aumento. En algunos barrios, los residentes amenazan con organizar sentadas frente a las oficinas de la Compañía Nacional de Aguas (SNDE).