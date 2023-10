Las duras declaraciones de Trump contra Netanyahu y el ejército de Israel

El expresidente estadounidense Donald Trump tuvo durante su presidencia una excelente relación con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Es precisamente por esta buena relación que siempre ha existido entre los dos dirigentes por lo que las últimas declaraciones del magnate han dolido a muchos en Israel. Lo que ha dicho el candidato republicano para las elecciones de 2024 es que Netanyahu no estaba preparado para enfrentar un ataque de Hamás, que ha matado a 1.300 personas en suelo israelí desde que cruzó las fronteras de Gaza.

En declaraciones a Fox News, Trump dijo que Netanyahu "ha quedado muy tocado" debido al ataque del grupo terrorista palestino. "No estaba preparado e Israel tampoco no estaba preparado", dijo el ex presidente, quien añadió que con él al mando todo hubiera ido mejor.

Los comentarios de Trump llegan cuando Israel aún sigue combatiendo a militares de Hamás dentro de su propio territorio y cuando sigue contando muertos y heridos después del brutal e inesperado ataque, uno de los más devastadores de su historia.

Incluso dentro de Estados Unidos, las declaraciones de Trump han despertado recelo. El también candidato republicano Ron DeSantis criticó al expresidente por los comentarios y le dijo que no es el momento de lanzar semejante ataque a un país aliado como es Israel. "Es absurdo que alguien, y mucho menos alguien que se postula para la presidencia, elija ahora atacar a nuestro amigo y aliado, Israel", escribió DeSantis en las redes sociales.