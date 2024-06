El Ejército surcoreano responde con «disparos de advertencia» a la entrada en su territorio de militares norcoreanos

El Ejército de Corea del Sur ha confirmado este martes haber efectuado varios «disparos de advertencia» el pasado 9 de junio después de que un grupo de soldados norcoreanos cruzaran «brevemente» la Línea de Demarcación Militar, que traza la divisoria entre las dos Coreas. «Algunos soldados norcoreanos que realizaban trabajos no especificados en el lado norte de la frontera cruzaron brevemente la Línea de Demarcación Militar», recoge el comunicado del Estado Mayor Conjunto. Después de que los militares surcoreanos «emitieran avisos y efectuaran disparos de advertencia, se retiraron hacia el norte», amplía la nota, que asegura que «aparte de la retirada inmediata de los soldados norcoreanos» tras los disparos de advertencia, «no se observaron movimientos inusuales».

El Ejército Popular de Corea no devolvió los disparos. El portavoz del Estado Mayor Conjunto surcoreano, Lee Sung Joon, considera que los militares norcoreanos no cruzaron de forma deliberada la frontera, una zona boscosa de 248 km de largo y 4 km de ancho donde los límites de la Línea de Demarcación Militar, sembrada de minas, no son claramente visibles. Sin embargo, el incidente se produce en uno de los mayores momentos de tensión en décadas entre las dos Coreas, que siguen técnicamente en guerra.

La pasada semana, Pyongyang envió globos con basura –colillas de cigarrillos, estiércol y papel higiénico– al Sur, y Seúl respondió con una campaña de propaganda con globos –rellenos sin embargo de octavillas contra el dictador norcoreano Kim Jong-un, memorias USB con canciones de K-pop y programas de teatro surcoreanos, entre otros archivos– y también por megafonía a través de los altavoces colocados en la frontera. Reminiscencias de la Guerra Fría que no gustan en Pyongyang. En la noche del domingo, Kim Yo-jong, hermana y alta funcionaria de Kim, amenazó con responder en caso de que Seúl mantuviera sus actividades.