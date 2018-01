El reparto de escaños tras el «brexit» dará a España cinco eurodiputados más

De sobra es conocida la postura de los líderes la Unión Europea (UE) ante el Brexit y su futuro una vez que se haga efectivo en marzo de 2019. Para la mayoría, incluido Mariano Rajoy, no es motivo de celebración. El presidente del Gobierno ha reiterado su posición en numerosas ocasiones: el Brexit no es una buena noticia, y ha valorado que el proceso de negociaciones para la salida de los británicos evite una ruptura «traumática», aunque todo apunta a que el divorcio no será fácil. El objetivo es y será causar el menor perjuicio político y económico posible. Hasta ayer, la incógnita general era «¿quién pierde más?», pero quizá a partir de ahora la pregunta sea «quién ganará más».

Por lo pronto, con su salida, los británicos dejan libres sus asientos y en consecuencia, abren también la posibilidad de una mayor representación en la Eurocámara de los países con un ratio población/escaños menor, entre ellos, España. La comisión del Parlamento Europeo de Asuntos Constitucionales votó ayer por mayoría a favor de un acuerdo para reducir el tamaño del Parlamento Europeo postBrexit y abrir la puerta a la creación de una nueva clase de miembros que represente a toda la UE. De acuerdo con la propuesta, la Eurocámara pasará a reducir su tamaño de 751 a 705 eurodiputa-dos, y plantea repartir 27 de los 73 escaños ocupados actualmente por los británicos entre catorce Estados miembros «infrarrepresentados» en el hemiciclo y reservar los 46 escaños restantes para futuras ampliaciones de la UE o a las listas electorales paneuropeas.

Con esta nueva composición del Parlamento Europeo, España mejora su situación. Con el nuevo reparto sumará cinco escaños a los 54 actuales, por lo que pasaría a 59 a partir de las elecciones de mayo de 2019, como consecuencia de la salida de Reino Unido. «Con este nuevo reparto de escaños, España gana peso político e influencia en la toma de decisiones en Europa, algo que le corresponde por su peso demográfico y económico», explicó el eurodiputado Esteban González Pons (Partido Popular Europeo, PPE).

También salen favorecidos Francia, Italia y Países Bajos. Con una población mayor, los eurodiputados galos pasarán de 74 a 79. Por tanto, acortan desventajas en la correlación entre los habitantes y el número de escaños con respecto a Alemania, que hasta ahora tenía un mayor peso con 99. Italia pasa de 73 a 76 y Países Bajos de 26 a 29. Por su parte, Irlanda ganará dos más, mientras que otros nueve países –Austria, Dinamarca, Polonia, Rumanía, Suecia, Finlandia, Eslovaquia, Estonia y Croacia– se harán con uno más.

Además de esa pugna por los escaños, hay otro debate más candente sobre la mesa que pone de manifiesto las discrepancias entre los grupos: la creación de unas listas transnacionales, vitoreada sobre todo por el presidente francés, Emmanuel Macron, y apoyado por países como España. A pesar de la oposición del PPE, los eurodiputados –incluido el PP–también apoyaron la controvertida disposición sobre estas listas. El informe condiciona la introducción de los eurodiputados transnacionales con circunscripciones electorales «que comprenden todo el territorio de la Unión». Dicho de otro modo, la enmienda aprobada vincula el número de escaños de estas listas al número de Estados miembros, 27 en total. El Parlamento Europeo votará la propuesta en el pleno de febrero, antes de ser presentada al Consejo Europeo que deberá aprobarla por unanimidad.

La UE se prepara para 2019, pero no sólo para la salida de los británicos del bloque comunitario. Desde el Parlamento Europeo se diseña, además de la nueva composición de la Cámara, también una renovada imagen del conjunto de la UE. La comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo ha aprobado en esa línea un informe elaborado por Pons mediante el cual establece que el presidente de la Comisión Europea sólo podrá ser elegido entre los candidatos de los partidos políticos europeos que hayan sido votados por los ciudadanos europeos.