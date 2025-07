“Elegiste ser vegano y venir a una parrilla”: la respuesta viral del dueño de una parrillada a una crítica en internet

Lo que comenzó como una velada común terminó convirtiéndose en un episodio viral que expuso un choque de paradigmas en el mundo gastronómico argentino. En la parrilla Madre Rojas de Villa Crespo, Argentina, un comensal vegano expresó su frustración al descubrir que el establecimiento no contaba con opciones alineadas con su estilo de vida, desencadenando un intercambio que rápidamente se convirtió en una tormenta mediática.

El joven, de unos 27 años, solicitó alternativas veganas, pero recibió un plato improvisado compuesto por vegetales a la parrilla y escabeche de puerros. “No estaba mal, pero claramente no se tomaron el tiempo de pensar en una propuesta real”, declaró en sus redes sociales. Tras dejar una reseña con una estrella en internet expresó: “No es solo lo que me sirvieron, es lo que representa. No hay voluntad real de incluirnos.”

El dueño del local, Martín Bustos, no tardó en responder. “Acá hacemos carne. Eso no es discriminación, es identidad. Le ofrecimos lo mejor que podíamos hacer en ese momento. Pretender que cualquier lugar sea para todos, todo el tiempo, no tiene sentido.” La jefa de cocina agregó: “Improvisamos lo que teníamos. No somos un restaurante de fusión ni contamos con tofu en stock. Lo hicimos con respeto.”

El perfil @BurgerFcts amplificó el conflicto, publicando capturas del cruce entre el cliente y el restaurante. “Esto pasa todos los días, pero esta vez lo contamos”, escribieron. Las redes se polarizaron: mientras unos defendían el derecho de los veganos a ser incluidos en cualquier espacio gastronómico, otros señalaron que elegir un restaurante carnívoro implica aceptar su propuesta culinaria.

“Los veganos quieren cambiar todo. Pero ¿qué pasa con nuestra cultura?”, escribió un usuario. Otro comentó: “Adaptarse no cuesta tanto. No pedimos sushi, solo vegetales dignos.” Algunas voces destacaron que la inclusión alimentaria debería contemplarse en los modelos de negocio actuales, especialmente en una ciudad diversa como Buenos Aires.