El entorno del opositor ruso Alexéi Navalni denuncia su desaparición en la cárcel en que cumplía condena

El entorno del dirigente opositor ruso Alexei Navalni ha denunciado este lunes que lleva seis días sin tener constancia de cuál es su paradero, ya que sus abogados no han logrado localizarlo en prisión y no ha comparecido en una vista judicial prevista este lunes.

«Es el sexto día en que no sabemos dónde está Alexei y qué le pasa», ha advertido su portavoz, Kira Yarmish, en su cuenta de la red social X, donde ha explicado que los abogados se han desplazado hasta dos cárceles en las que les han notificado que no les consta su presencia. «Acaban de decirle a su abogado que el preso Navalni ya no está en la cárcel», denunció Yarmish.

Navalni suele comparecer de manera telemática en los varios frentes judiciales que tiene abiertos y este lunes estaba previsto que participara en una vista en la que se examinan precisamente sus quejas por el trato en la prisión número 6 de la región de Vladímir, donde cumple condena desde junio de 2022. Sin embargo, tampoco ha participado, lo que ha agravado el temor de su entorno.

El pasado 7 de diciembre Navalni pidió desde la cárcel votar contra el presidente ruso, Vladimir Putin, en las elecciones de marzo de 2024. «Ese día llamamos a todos a acudir a las urnas y votar contra Vladimir Putin. Esto se puede hacer poniendo una cruz en la casilla de cualquier otro candidato», escribió en su canal de Telegram.

Navalni también anunció la puesta en marcha de una página web (neputin.org) que pedía a los rusos a apoyar a cualquier candidato a la presidencia, salvo el actual jefe del Kremlin. Un día después de su lanzamiento el sitio fue bloqueado.

Según Yarmish, el personal de la prisión ha esgrimido problemas técnicos para justificar la última incomparecencia, pero la portavoz ha vuelto a expresar su temor a que la salud de Navalni haya empeorado.