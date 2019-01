España se blinda con un plan de contingencia ante un Brexit sin acuerdo

El escenario de un no acuerdo o un Brexit duro es cada vez más probable. Los “tories” rebeldes y el resto de diputados británicos no parecen contentos con el acuerdo que logró la primera ministra, Theresa May, con el resto de países de la UE. Hoy, a las 20:00 (GMT), tendrá lugar esta crucial votación en el Parlamento británico, pero mientras tanto, el Gobierno español ya ha preparado un plan de contingencia en caso de un divorcio abrupto.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, indicó ayer que el Estado “se ha preparado ante la eventualidad que cada día parece más probable”: que Reino Unido no apruebe el acuerdo negociado por May para una salida ordenada de la UE. “Esta eventualidad la ha venido anticipando el Gobierno y le ha dado máxima prioridad y dimensión política”, reconoció ayer el jefe de la diplomacia español durante la presentación de la web: “Preparados para el Brexit” a la que ya se puede acceder a través del portal de La Moncloa.

Borrell explicó que todos los ministerios han estado trabajando con nosotros permanentemente para que fluyera la información. En este sentido y ante el peor de los escenarios, el Ejecutivo lanzará una acción normativa, a través de un decreto ley, que aprobará a principios de febrero. “El objetivo fundamental es preservar los derechos de la gente”, insistió el ministro de Exteriores. El jefe de la diplomacia expresó que “este paquete de medidas para la actuación del Gobierno en todos los ámbitos” es similar al que harán el resto de países de la UE. Los esfuerzos del Ejecutivo se centran en tres pilares, el normativo, el logístico y el informativo.

Borrell hizo una “llamada de tranquilidad a los residentes británicos aquí y viceversa” y recordó que España es el país en el que más residentes de Reino Unido viven (unos 300.000). Además, el perfil del británico en territorio español es de cierta edad, la mayoría son jubilados, por lo que se debe facilitar la información. Los españoles en Reino Unido, sin embargo, tienen un perfil más dinámico y son más jóvenes, por lo que tienen más fácil comprender la información. Aun así, “hay que evitar cualquier clase de preocupación”. Asimismo, el ministro adelantó que los sectores más afectados serán “los transportes, financieros, agrícolas y pesqueros”.

Borrell no aportó cómo sufriría el PIB ante el peor de los escenarios, pero indicó que no había que ser alarmista, y que, en ese sentido, se han preparado las medidas de contingencia. También ayer, el ministro indicó que el acuerdo para que tanto británicos como españoles puedan seguir con sus derechos políticos intactos, el 21 de enero se firmará un acuerdo bilateral con Reino Unido sobre el sufragio. Ya sea Brexit abrupto o no, la fecha se mantiene intacta y el derecho a voto será recíproco (los nacionales de ambos países podrán votar en las elecciones locales).

La Comisión Europea ya prepara una serie de medidas, pero lo que no es competencia exclusiva comunitaria, puede negociarlo cada país. Fuentes del ministerio de Exteriores señalaron que “los países más avanzados han ido preparando leyes de habilitación” en caso de que se diera un Brexit sin acuerdo y citaron los casos de Francia y Alemania. Mientras que España tiene dispuesto ese real decreto ley que citó Borrell, una medida que se adoptaría a principios de febrero de ser necesario. Un instrumento normativo que entrará en vigor si tuviera lugar el peor de los escenarios. En caso de que haya una salida ordenada el 29 de marzo, no serían necesarias estas medidas extraordinarias.

Nueva web: Preparados para el Brexit



La web a la que se accede a través del portal de La Moncloa intenta ser una “web de webs” en la que los ciudadanos españoles y británicos podrán encontrar toda la información que necesiten con las preguntas más frecuentes y las dudas de la mayoría de los ciudadanos . Con una pestaña sobre “Cómo prepararse” con información tanto para ciudadanos como para empresas. Son muchas las dudas de los españoles residentes allí así como de las empresas con filiales en Reino Unido. En la web, se intentará aglutinar todas las respuestas.