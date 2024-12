Una española en Corea del Sur cuenta cómo vivió la declaración de la ley Marcial: "No sé qué va a pasar con el presidente"

Un terremoto político agitó Corea de Sur el pasado martes, después de que su presidente, Yoon Suk Yeol, declarara por sorpresa la ley marcial. La norma supuso la prohibición de las actividades políticas en la Asamblea Nacional, los partidos políticos, y las manifestaciones. Yeol justificó esta decisión asegurando que buscaba proteger el "orden constitucional" de actividades "anti-estatales", de las cuales acusó al principal bloque de la oposición, el Partido Democrático (PD).

La ley marcial tan solo permaneció en vigor durante seis horas. Yeol ordenó su levantamiento y la retirada de las tropas a sus cuarteles, después de que los diputados de la Asamblea convocaran una sesión extraordinaria para votar en contra de ley. A pesar de todo, durante este periodo se vivieron momentos de tensión, especialmente en las calles de Seúl, capital del país asiático.

Sospechas de corrupción

Aida Vert, una española que se encuentra viviendo en Corea del Sur, ha querido compartir a través de su perfil de TikTok cómo fueron estas seis horas de incertidumbre, y qué las motivó. La joven ha comenzado explicando que existen sospechas de corrupción sobre la esposa del presidente coreano, Kim Keon-Hee, quien, de acuerdo a varios medios, habría aceptado un bolso de lujo, violando así la ley surcoreana que prohíbe a los funcionarios públicos y sus cónyuges la aceptación de regalos con un valor superior a los 750 dólares, entre otros aspectos.

Este hecho habría sido uno de los que han acabado lastrando la popularidad del presidente Yoon Suk-Yeol. Según recoge la agencia de sondeos Gallup Korea, a principios de noviembre su valoración negativa alcanzó un máximo histórico al ubicarse en el 74%.

"Se ha liado un poco"

"Aquí en Corea del Sur hay una cosa en la Constitución que dice que una ley marcial se puede abolir con los votos de la mayoría de los congresistas del parlamento" ha recordado la joven española, quien también afirma que los militares por orden del presidente habrían acudido a la Asamblea Nacional para "intentar bloquear la entrada de los congresistas para que puedan votar en contra". Aida Vert reconoce que en esos momentos "se ha liado un poco", ya que tanto los congresistas como el ejército se encontraban en la sede del órgano legislativo,

Vert también asevera que "hasta el mismo representante (...) del partido que está en el gobierno (...) le estaba diciendo al Presidente (...) para el 'show', estaba hasta él en contra, porque no tenía absolutamente ningún sentido".

La joven ha recordado que hace aproximadamente 40 años, Corea del Sur ya pasó por una dictadura militar, no obstante, en esta ocasión se ha podido evitar un escenario similar, gracias a la rápida votación de los miembros de la Asamblea. "No sé qué es lo que va a pasar con el presidente del gobierno honestamente (...) no sé si es que lo van a cambiar por otra persona de su propio partido, no sé si va a haber elecciones anticipadas, no sé qué va a pasar honestamente", finaliza.