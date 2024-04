El Estado Islámico exige a Biden que pague la "yizia", "impuesto" religioso musulmán

El término árabe yizia aparece en la aleya del Corán 9:29. En la práctica, el término se aplica a un tipo especial de impuesto, que grava a los hombres adultos no musulmanes que viven en un Estado islámico. Has ahí, un impuesto más que hay que pagar, en este caso por no practicar el Islam en esos estados, algo anacrónico absolutamente y, como ocurre con los yihadistas, un vulgar e infame chantaje sobre todo porque se exige con la metralleta o el cuchillo en la mano.

Los terroristas del Estado Islámico (Daesh, Isis), peligrosos fanáticos donde los haya y, por lo tanto osados hasta los últimos extremos, han trasladado esta exigencia al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que no es otra cosa que lo que lamentablemente conocíamos en España como el “impuesto revolucionario”.

La franquicia de esta banda de delincuentes para Pakistán y Afganistán (ISPK) ha hecho público un panfleto, titulado “Entre el martillo y el yunque”, en el que, entre otras cosas, dan “un consejo sincero para el presidente de los EE.UU. y sus compañeros, cuyos días y noches están ocupados en idear planes infructuosos contra el Islam, para que aprendan la lección de la historia, ya que nunca miente. Es bueno que abandones esta guerra infructuosa y consideres traer el Islam (a su país) o darnos la yizia antes de que sea demasiado tarde, porque mañana, el arrepentimiento será tardío”.

El reciente atentado contra una discoteca de Moscú se ha atribuido al ISPK, pero, según su propia confesión. La idea fue de ellos, pero se lo encargaron a “unos profesionales”, algo realmente novedoso y que demuestra el carácter mafioso en el que al final caen las bandas que tratan de presentarse como salvadoras del mundo.

En el panfleto publicado en las redes yihadistas, se incluyen continuos ataques contra los rivales del Estado Islámico ante los que plantean una particular interpretación de la historia, según la cual el Islam siempre ha vencido. “El Goliat (Estados Unidos) de la época parece estar bajo una fuerte presión debido a la aparición de lobos obstinados en la jungla. Los lobos han desafiado enormemente la hegemonía de América, el Goliat de la época”.

“Estados Unidos no tiene a dónde ir. En cuanto a la cuestión de Ucrania, no les ha quedado otra opción que verter miles de millones de dólares en el agujero negro llamado Ucrania para que los ucranianos levanten un muro defensivo contra Rusia y sus aliados (...) Literalmente, no les queda otra opción para frustrar la polarización del mundo, aparte de la amenaza de los muyahidines. La fórmula de llevar a cabo guerras de poder para asegurar los intereses nacionales ya no parece ser efectiva para ellos”.

“Los EE.UU. y el Occidente infiel sólo son buenos para mostrar una exhibición vulgar de poder contra masas inocentes literalmente desarmadas, especialmente los musulmanes”, aseguran. “A pesar de las numerosas pruebas y errores de su parte, el Estado Islámico sigue resistiendo y expandiéndose tanto en el campo de operaciones como en el de batalla. {Quienes se nieguen a creer gasten sus riquezas para apartar a la gente del camino de Alá. Lo gastarán, y luego les resultará un gran pesar, y luego serán vencidos, y los que no crean serán arrojados al infierno”, pontifican.