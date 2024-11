Estados Unidos vuelve a vetar una resolución para pedir un alto el fuego "inmediato" en Gaza

Estados Unidos ha vuelto hacer uso de su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para tumbar una nueva resolución dirigida a reclamar un alto el fuego "inmediato" en la Franja de Gaza. El texto había recibido el voto a favor de 14 de los 15 países que integran el Consejo, y ha sido impulsado por los miembros no permanentes.

Es la tercera vez que la potencia ejerce su derecho a veto. Una decisión, que de acuerdo al representante estadounidense, Robert Wood, está motivada por el hecho de que el documento no incluya la liberación de los rehenes. Wood ha asegurado que su país lleva semanas trabajando "de buena fe" para evitar recurrir al veto, pero ha explicado que "no puede apoyar un alto el fuego incondicional que no permita liberar a los rehenes". "Son dos objetivos vinculados de manera indisoluble", ha sentenciado.

Considera que el texto "envía un peligroso mensaje a Hamás", que podría entender que "no necesita volver a la mesa de negociaciones" y vería triunfar "su estrategia cínica". El estadounidense también ha sugerido durante un discurso que algunos países estarían buscan do ese veto, evitando así negociar un "producto de consenso".

Robert Wood también ha tenido palabras Israel, a quien recuerda que tiene la "responsabilidad" de facilitar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. "Durante el último año, Estados Unidos ha hecho más que ningún otro país para lograr pasos tangibles en la mejora de las condiciones humanitarias", ha concluido.