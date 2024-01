Estalla la guerra entre Tusk y Duda en Polonia

La Policía polaca arrestó el martes a dos políticos condenados por abuso de poder en una dramática escalada del enfrentamiento entre el nuevo gobierno proeuorpoeo y el saliente del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS).

Uno de los dos hombres arrestados por la Policía polaca, el ex ministro del Interior polaco, Mariusz Kaminski, dijo que había iniciado una huelga de hambre como "preso político" el miércoles. El otro hombre arrestado fue el ex adjunto de Kaminski, Maciej Wasik.

Los dos políticos condenados por abuso de poder se habían refugiado durante horas en el palacio del presidente Andrzej Duda, en una dramática escalada del enfrentamiento entre el nuevo gobierno y el anterior. La policía de Varsovia no dio detalles y se limitó a decir que el arresto se realizó "de acuerdo con la orden judicial".

Los acontecimientos intensificaron una disputa entre el nuevo gobierno, encabezado por el primer ministro Donald Tusk, y el partido conservador Ley y Justicia que gobernó Polonia durante ocho años hasta el mes pasado, tras su derrota en las elecciones generales de octubre.

Duda está estrechamente alineado con Ley y Justicia y deja claro que se opondrá a la agenda de Tusk. El segundo y último mandato de Duda se extenderá hasta mediados de 2025.

Tusk, que ha prometido restaurar las normas democráticas en Polonia, acusó al presidente de aceptar las acciones de Ley y Justicia para crear caos e inestabilidad después de su derrota electoral, diciendo que Duda "debe detener este espectáculo, que está conduciendo a una situación muy peligrosa". situación."

El primer ministro afirmó que el presidente estaba obstruyendo la justicia al dar refugio a los hombres buscados. En una conferencia de prensa, leyó una sección del código penal que, según él, había violado Duda, que conlleva una pena de prisión de tres meses a cinco años. “Sólo quiero que el presidente sea consciente de en qué lo han engañado sus amigos políticos”, dijo Tusk.

La disputa se centra en dos altos miembros de Ley y Justicia, el ex ministro del Interior Mariusz Kaminski y su ex adjunto Maciej Wasik, que salieron brevemente del palacio para hablar con los periodistas horas antes de su arresto. "No nos escondemos", dijo Kaminski. "Actualmente estamos con el presidente de la República de Polonia hasta que el mal pierda".

Kaminski y Wasik fueron condenados por abuso de poder por acciones tomadas en 2007, cuando servían en un Gobierno anterior liderado por Ley y Justicia. Duda los indultó en 2015, aunque los expertos legales argumentaron que dichos indultos están reservados para casos que han pasado por todas las apelaciones.

En junio, el Tribunal Supremo de Polonia anuló los indultos y ordenó un nuevo juicio. Kaminski y Wasik fueron condenados en diciembre a dos años de prisión. El lunes, un tribunal emitió órdenes para que la Policía los arrestara y los llevara a prisión. Insisten en que son inocentes y Duda sostiene que los indultos siguen siendo válidos.

El martes, Duda invitó a Kaminski y Wasik a su palacio para una ceremonia en la que nombró a dos funcionarios que habían trabajado para ellos como sus nuevos asesores. Su oficina publicó una foto de él posando con los cuatro.

Kaminski es un exjefe de la Oficina Central Anticorrupción que fue condenado junto con Wasik y otros dos por abuso de poder para crear una provocación en una operación encubierta que buscaba incriminar a sus objetivos. Ese escándalo contribuyó al colapso del primer gobierno de Ley y Justicia en 2007.

Los aliados de Tusk acogieron con agrado los arrestos y dijeron que marcaban un regreso a la responsabilización de los funcionarios. "Que esto sea una advertencia para los políticos de la próxima generación", publicó el ministro de Asuntos Exteriores, Radek Sikorski, en las redes sociales.

El ex primer ministro fue uno de los funcionarios de Ley y Justicia que expresaron su indignación y describieron a los detenidos como “presos políticos”.