"Esto ya pasó con Hitler": la polémica frase de Lula da Silva que banaliza el Holocausto

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha hurgado en una herida muy sensible en Israel al comparar la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza con el Holocausto nazi en el que murieron seis millones de judíos. Y la reacción del Gobierno ha sido fulminante al declarar al mandatario persona non grata y convocar a consultas al embajador brasileño en Israel.

Las palabras del presidente brasileño han desatado todo un terremoto social en la sociedad israelí, las redes sociales y el propio gobierno judío, que las considera una banalización del Holocausto. "Lula ha cruzado una línea roja. Sus palabras son vergonzosas y alarmantes. Suponen trivializar el Holocausto e intentar hacer daño al pueblo judío y perjudicar el derecho de Israel a defenderse", ha argumentado el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu.

Pero, ¿qué es lo que dijo exactamente Lula? El pasado domingo aseguró en Etiopía, a donde ha acudido como invitado a la Cumbre de la Unión Africana, que la ofensiva militar israelí tenía como precedente el asesinato de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. "¿Sabe? Lo que está pasando en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no existe en ningún otro momento histórico. De hecho, existió cuando Hitler decidió matar a los judíos", afirmó en una entrevista.

"El Consejo de Seguridad de la ONU no puede hacer nada en la guerra entre Israel y la Franja de Gaza. Lo único que puede hacer es pedir paz por la prensa, pero me parece que Israel tiene el privilegio de no cumplir con ninguna decisión emanada de la dirección de las Naciones Unidas", añadió. "No tenemos gobernanza. La invasión de Irak no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU. La invasión de Libia no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU. La invasión de Ucrania no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU y la masacre de Gaza no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU", recordó

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ha llamado a consultas al embajador de Brasil en Israel para trasladarle la protesta formal de su gobierno. Desde el Yav Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá u Holocausto, su presidente, Dani Dayan, ha denunciado el "antisemitismo" de Lula. "Estas vergonzosas palabras del presidente de Brasil son una indignante combinación de odio e ignorancia", ha publicado Dayan en X, antes Twitter, informa Europa Press.

"Comparar a un país que lucha contra una organización terrorista asesina con las acciones de los nazis en el Holocausto merece toda condena. Es triste que el presidente de Brasil se haya rebajado a ese nivel de distorsión extrema del Holocausto", ha argumentado. Además, Dayan ha resaltado que encajan con la definición de antisemitismo publicada por la Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto.