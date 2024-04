"Estoy preocupado por la imagen de Israel, pero más me preocupa que sucumba a las presiones y que Hamás siga siendo una amenaza"

¿Cree que Netanyahu está buscando una guerra con Irán para salvar su débil posición política, como dicen sus adversarios dentro del país?

No lo creo. Si Netanyahu ha alargado la guerra es porque no ha tenido los éxitos iniciales esperados. Es una idea muy común en algunos círculos políticos pensar que el primer ministro quiere salvar su posición política con más guerra, pero no es así. Él sigue la guerra porque quiere obtener éxitos, entre ellos la liquidación de los líderes de Hamás en Gaza. Posiblemente, cuando termine la guerra habrá un comité de investigación dentro de Israel que no le dejará intacto.

¿Cómo cree que puede acabar la guerra?

Depende mucho de la capacidad de Israel de enfrentar las presiones externas de Estados Unidos y otros países occidentales. Si enfrentamos una amenaza iraní o una amenaza más seria por parte de Hizbulá, Israel dependería de EEUU para defenderse. Pero lo cierto es que la amenaza norteamericana todavía no se ha traducido en realidad; es más un clima, algo que impacta entre los dos gobiernos y en las relaciones personales entre Biden y Netanyahu. No sabemos si Biden cumplirá esa amenaza o no en términos de dejar de suministrar armas a Israel y otras acciones. Por otro lado, la guerra puede terminar si cuatro personas se entregan a sí mismo, Hablo de Muhammad Sinwar, hermano de Yahya Sinwar, líder de Hamás en Gaza; Abu Obaida, portavoz; y Mohamed Deif, líder militar de Hamás. Lo que está claro es que el liderazgo de Hamás en Gaza no quiere un acuerdo en condiciones que no sean de sumisión de Israel.

¿Irán va a atacar objetivos diplomáticos israelíes después del ataque israelí contra el consulado iraní en Siria?

No es la primera vez que Israel mata a un dirigente israelí de alto rango. Cada vez hay más amenazas de Irán, es algo que ha hecho siempre. Pero de momento no hemos visto ninguna reacción seria de Teherán. Irán está calculando el tiempo, siempre lo hace. Nadie le dice a Jamenei que actúe contra Israel ahora mismo. Si Teherán reacciona inmediatamente, estará arriesgando intereses nacionales, como son su programa nuclear, las sanciones internacionales o una reacción más grande de Israel y Estados Unidos.

La imagen internacional de Israel es cada vez más negativa. Pese a ello, los israelíes siguen apoyando la guerra. ¿Por qué?

La gran mayoría de los israelíes no apoyan las manifestaciones contra la guerra, pero está aumentando el malestar y ello crea una presión interna en algunos políticos israelíes que son ahora aliados de Netanyahu. Existe una presión para llegar a un acuerdo con Hamás. Estoy preocupado por la imagen de Israel en otros países, pero más me preocupa que Israel sucumba a esas pretensiones de fuera y que Hamás siga siendo una amenaza. La capacidad de combate de Hamás ha sido dañada significativamente, pero tiene aún la capacidad de salir de los túneles y declarar una victoria.

¿Los gobiernos árabes han dejado de apoyar la causa palestina de una manera enérgica?

La opinión pública árabe está a favor de la causa palestina. Los líderes árabes en casi todos los países árabes están repitiendo esta visión entre su gente, pero sin hacer nada. Hay países árabes menos entusiastas, como los países del Golfo, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos, que no dejan celebrar manifestaciones propalestinas. Al principio de la guerra se leían artículos en periódicos saudíes o pro saudíes que criticaban a Hamás y a los palestinos por haber iniciado esta guerra. Siria podía hacer mucho más en apoyar a los palestinos y no lo hace. Y en Jordania, pese a que su población es palestina, el gobierno no permite algunas acciones que podrían ayudar a los palestinos en Gaza.