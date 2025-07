Un estudio universitario desvela la estrategia de infiltración de la Hermandad Musulmana en Estados Unidos

Mientras el Congreso de los Estados Unidos analiza un proyecto de ley que podría designar a la Hermandad Musulmana como una organización terrorista, un artículo de investigación, de que se hace eco HST, aporta datos luz sobre una historia que durante mucho tiempo “ha sido malinterpretada, poco explorada o directamente negada”.

Lorenzo Vidino, director del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington, ha publicado "The Muslim Brotherhood in America: A Brief History" , un relato de cómo el movimiento islamista más antiguo e influyente se afianzó en Estados Unidos, décadas antes de convertirse en tema de controversia política.

La Ley de Designación de la Hermandad Musulmana como Terrorista es una propuesta por el senador Ted Cruz y los representantes Mario Díaz-Balart y Jared Moskowitz. El estudio de Vidino no adopta una postura política sobre la cuestión de la designación, sino que documenta, utilizando una amplia gama de fuentes abiertas y relatos de primera mano, el desarrollo real de la Hermandad en suelo estadounidense.

Según el artículo, la presencia de la Hermandad Musulmana en Estados Unidos se remonta a finales de la década de 1950. La expansión del movimiento no fue caótica ni informal. Vidino se basa en 25 años de investigación académica, incluye documentos judiciales, publicaciones internas y entrevistas con antiguos miembros, muestra una presencia estructurada y bien organizada. Los primeros miembros se centraron principalmente en redes estudiantiles y círculos intelectuales, y algunos fueron enviados directamente por la Hermandad al extranjero.

La Hermandad en Estados Unidos se desarrolló. Vidino destaca el papel de grupos como la Asociación de Estudiantes Musulmanes (MSA) y, posteriormente, la Sociedad Islámica de Norteamérica (ISNA) como instituciones clave vinculadas a la ideología de la Hermandad, si bien no siempre a su jerarquía formal.

La estrategia, según la interpretación que el autor hace de los documentos de la Hermandad, consistía en influir en las comunidades musulmanas desde dentro, en particular moldeando el liderazgo, las narrativas y la interacción con los responsables políticos.

El informe señala que, si bien las ramas estadounidenses de la Hermandad evitaron en gran medida la violencia, su marco intelectual se alineó con la visión central del movimiento: La realización final de una sociedad gobernada por principios islámicos. Muchas de las organizaciones fundadas o influenciadas por la Hermandad hace décadas siguen activas hoy en día. Algunas desempeñan un papel destacado en la sociedad civil y la promoción de políticas.

“Su presencia ha sido históricamente sustancial y bien organizada, incluso en comparación con países europeos como Francia y el Reino Unido, donde la Hermandad tiene una presencia significativa”, señala Vidino.