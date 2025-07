Su rutina semanal con 85 años: subirse a una montaña rusa para aliviar el dolor de espalda

Ursel Dees, una alemana de 85 años, ha encontrado una solución insólita pero eficaz para combatir el dolor de espalda que la acompaña desde hace más de una década: subirse todas las semanas a una montaña rusa.

Desde que tenía 73 años, ha hecho de esta actividad una costumbre, acumulando ya alrededor de 3.000 viajes en una de las atracciones más rápidas del parque temático Tripsdrill, su lugar predilecto.

La atracción en cuestión se llama Karacho, y no es precisamente suave: alcanza los 100 km/h en menos de dos segundos. Sin embargo, Dees sostiene que esta velocidad extrema, lejos de perjudicarla, le ayuda a estirar la columna y le proporciona un alivio considerable, aunque temporal. “Me siento mejor después de montarme. Es como si el cuerpo se recolocara”, ha explicado en declaraciones recogidas por varios medios.

Este peculiar remedio no cuenta con el respaldo generalizado de los profesionales de la salud. Los médicos coinciden en que no es una opción segura para todo el mundo, especialmente a edades avanzadas. Aun así, algunos especialistas reconocen que si la práctica le aporta bienestar emocional y no presenta riesgos concretos en su caso, podría tener efectos beneficiosos.

De hecho, antes de comenzar con esta práctica, Dees consultó con su médico de confianza. Le dijeron que, aunque podía resultar arriesgado, también podría ser positivo siempre que lo hiciera con precaución. Ella misma ha documentado su experiencia con el paso del tiempo, convencida de que podría servir de inspiración para otras personas que sufren dolencias similares.