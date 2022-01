“Putin no entiende que sus agresiones alientan el interés de sus vecinos respecto a la seguridad de la OTAN”

Stoltenberg ha programado una reunión especial con altos funcionarios rusos para buscar el diálogo y evitar un conflicto abierto sobre Ucrania. ¿Cuál es la probabilidad de un acuerdo y cuáles son los principales obstáculos para conseguirlo?

Es muy poco probable que una primera reunión resulte en un acuerdo, pero podría ser el comienzo de una negociación continua. El principal obstáculo es el ultimátum de Putin de que la OTAN nunca se expande. Irónicamente, cuanto más insista, más probable es que la OTAN se amplíe para incluir a Suecia y Finlandia.

¿Puedes explicarlo más?

Putin no parece entender que, al comportarse agresivamente con sus vecinos e insistir en que Rusia tenga voz en sus asuntos, los está asustando y alienando, obligándolos a mejorar su seguridad contra posibles agresiones rusas. No es sorprendente que Finlandia y Suecia hayan expresado recientemente su interés en la OTAN: su motivación es puramente defensiva y se basa en el miedo a Putin.

¿En qué medida los gobiernos europeos están apoyando la posición de EE. UU. sobre la crisis de Ucrania en contra de sus propios intereses, en particular de Alemania?

La línea de EE UU es más dura que la de los europeos, que están más dispuestos a hacer tratos con Rusia. Pero todo depende de Putin. Si sigue sin estar dispuesto a negociar de buena fe, incluso los europeos se verán obligados a adoptar una línea más dura.

¿Deben la OTAN y la UE rechazar la posibilidad de que Ucrania forme parte de sus organizaciones?

La OTAN ha declarado en sus documentos que los miembros no deben tener disputas territoriales: esto significa que Ucrania no puede ser miembro mientras Crimea y el Donbas estén ocupados por Rusia. ¡Y eso significa que Rusia ya posee un derecho de veto sobre la membresía de Ucrania! La OTAN podría repetir fácilmente ese punto en sus negociaciones con Rusia. La UE, por otro lado, no representa una amenaza de seguridad imaginable para Rusia, y debería declarar abiertamente que estaría dispuesta a aceptar a Ucrania.

¿Cuál de las dos partes está dispuesta a hacer una concesión en la mesa de negociación?

Estados Unidos y la OTAN han hecho concesiones al estar dispuestos a discutir muchos de los puntos planteados por Rusia en su borrador de acuerdo: desarme, emplazamiento de tropas, etc. Todas estas cosas son bastante razonables y, si se implementaran, mejorarían la seguridad de todos. Sobre la ampliación de la OTAN, ambas partes tendrán que hacer algún tipo de concesiones, posiblemente una moratoria. Pero el problema se ha vuelto más complicado ya que ya no se trata de Ucrania y Georgia, sino también de Finlandia y Suecia.

¿Es probable que se produzca una protesta como la de Kazajstán en Rusia en los próximos años? ¿Por qué Putin ha enviado tantas tropas a Kazajstán?

Hasta el momento, el número de tropas rusas parece estar entre 2.500 y 3.000, y parecen estar desplegadas en sitios estratégicos. Aunque no hubo un ataque extranjero que justificara la intervención, la presencia rusa no es tan grande y, mientras los rusos no estén involucrados en sofocar la rebelión, no debería ser demasiado molesto para los kazajos. Pero la rebelión es extremadamente importante, especialmente porque ocurre un año después del levantamiento en Bielorrusia. Nadie esperaba que los bielorrusos o los kazajos se levantaran. Siempre se suponía que estaban inactivos y satisfechos. Claramente, el descontento en el espacio postsoviético es enorme, incluso en Rusia (como lo demostraron las manifestaciones de Khabarovsk). Bielorrusia y Kazajstán presagian el futuro de los dictadores, tanto en Asia Central, el Cáucaso y especialmente Rusia. Putin debe temer la propagación de tales revoluciones de color, y debe saber por fuentes del FSB que los sentimientos populares en Rusia son críticos con su régimen. Esa puede ser una de las razones de la rapidez de su intervención militar: quería detener la rebelión lo antes posible.