El líder de los chechenos insta a sus soldados a atacar Ucrania “en todas las direcciones y territorios”

Ramzan Kadyrov, el líder de los chechenos y aliado del presidente ruso Vladimir Putin, ha pedido al ejército ruso expandir sus tropas en Ucrania “en todas las direcciones y territorios”, para facilitar la invasión.

“Ha llegado el momento de tomar una decisión concreta y comenzar una operación a gran escala en todas las direcciones y territorios de Ucrania”, dijo Kadyrov en un comunicado en su cuenta de Telegram, según explica CNN.

Los soldados de la región rusa de Chechenia, uno de los 83 sujetos federales que integran la Federación Rusa, han adquirido con los años la fama de utilizar la brutalidad y la crueldad en sus intervenciones. Kadyrov, que está al frente, ha sido acusado por observadores internacionales e independientes de graves violaciones de los derechos humanos en su territorio y fuera de él.

Este dirige importantes fuerzas paramilitares que, aunque formalmente forman parte de las estructuras de seguridad rusas, le son leales personalmente. Y el pasado mes de septiembre, logró la reelección como presidente de la República de Chechenia, en unos comicios muy polémicos por la manipulación que arrastran. Kadyrov se ha descrito a menudo como el “soldado de a pie” de Putin y sus palabras se hicieron eco de las del líder ruso, que el viernes instó a los ucranianos a levantarse contra su propio gobierno, del que dijo que estaba formado por “neonazis”. Los funcionarios ucranianos dicen que esa descripción es absurda.

“Yo mismo he desarrollado repetidamente tácticas y estrategias contra los terroristas, he participado en batallas. A mi entender, la táctica elegida en Ucrania es demasiado lenta. Duran mucho tiempo y, en mi opinión, no son eficaces”, dijo.

Este sábado, el líder de la región rusa de Chechenia , dijo que se habían desplegado combatientes chechenos en Ucrania, en otro vídeo difundido en las redes sociales en el que celebraba de que las unidades chechenas no habían sufrido hasta ahora ninguna pérdida y dijo que las fuerzas rusas podían tomar fácilmente grandes ciudades ucranianas, incluida la capital, Kiev, pero que su tarea era evitar la pérdida de vidas.

“Coordinación total de las acciones de los militares, alineación competente de las fuerzas y un asalto decisivo. Eso es todo. No se necesita nada más”, reiteró este domingo.