Escándalo en Francia: un intelectual amigo de Macron, juzgado tras abusar de una colaboradora

El intelectual francés Laurent Bigorge, de 57 años, ha sido director del prestigioso Institut Montaigne hasta el reciente 2022. Amigo de Macron, ahora se le acusa de haber drogado a una colaboradora de 40 años y su ex-cuñada, Sophie Conrad, antes de una cena a solas en su domicilio.

El exdirector del think thank liberal admitió haber drogado a un colaborador sin su consentimiento y consumido cocaína, y deberá someterse a un examen psiquiátrico. La defensa de su víctima, que denuncia “tratamiento especial”, exigió una instrucción para establecer la intención sexual de los hechos. Será finalmente juzgado el 10 de noviembre.

Los presuntos hechos se produjeron en la noche del 22 al 23 de febrero en París. Según el testimonio de Conrad, tras beber media copa de champán en una cena que, en un principio, iba a ser en un restaurante pero se transformó en una pizza compartida en casa del acusado, se sintió mareada, con un intenso calor y aceleración de las pulsaciones. Llamó a una amiga que la fue a recoger, luego se dirigió al hospital y después a la comisaria. Tras explicar lo sucedido, se volvieron a dirigir al hospital para procede a un análisis de sangre y verificaron que había sido intoxicada por MDMA.

“No sé qué otra motivación puede haber de poner droga en la copa de una mujer que no sea de abusar de ella o violarla”, afirmó en una entrevista difundida por la cadena francesa RMC. Ella aseguró que en una ocasión anterior, Bigorgne le había ofrecido cocaína, pero ella lo rechazó. No obstante, la Fiscalía no la cree a ella, sino a él.

Conrad es responsable del departamento de políticas públicas del Institut Montaigne desde septiembre de 2020, bajo la dirección de Bigorgne. Para su abogada, Arié Alimi, la Fiscalía se moderó en sus acusaciones para proteger a una persona conocida, así como preservar el prestigio del Institut Montaigne.

Por otro lado, según el digitalMediapart, Bigorgne drogó a su propia mujer unos meses atrás, tras echar una sustancia en su té sin su consentimiento. La mujer se despertó alterada por la noche, y tras explicarle lo que había hecho, ambos se rieron de lo ocurrido, según le contó a la Policía.

El escándalo Bigorgne se produce unos meses después de otro caso, aún más grave. El politólogo Olivier Duhamel, uno de los analistas y académicos más famosos de Francia, con un reconocido prestigio y habitual de todas las tertulias de radio y televisión, fue acusado de abusar a su hijastro a finales de los 80. Según relataba la hermana de la víctima, la jurista Camille Kouchner, en su libro “La familia grande”, los episodios se prolongaron durante varios años. En las páginas del libro, en el que nunca nombra a Duhamel explícitamente, acusaba a su padrastro de haber agredido y violado a su hermano gemelo a partir de los 14 años. “Yo tenía 14 años, lo sabía y no dije nada”, confesaba.