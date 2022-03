Alemania se opone al chantaje ruso por el pago del gas en rublos

Gas a cambio de rublos. El presidente ruso, Vladimir Putin, cumplió su amenaza y este jueves firmó un decreto por el cual a partir de este 1 de abril solo suministrará gas a aquellos países que le paguen en rublos. “Si no se realizan tales pagos, lo consideramos un incumplimiento por parte de los compradores con todas las consecuencias resultantes”, dijo Putin a través de un discurso televisado.

“Nadie nos vende nada gratis y tampoco haremos obras de caridad, lo que significa que se suspenderán los contratos existentes”. Alemania, uno de los países más dependientes del gas ruso, fue el primero en reaccionar. Su ministro de economía, Robert Habeck, aseguró poco después que Berlín no será chantajeada por el presidente ruso y reiteró que los pagos del gas se seguirán realizando en euros. Es más, en un encuentro celebrado en la capital alemana junto al ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, ambos políticos aseguraron que Francia y Alemania se están preparando para un posible escenario en el que los flujos de gas ruso se detengan y que tanto París como Berlín están preparados para cualquier cosa que Putin pueda decidir sobre el gas.

El jueves, Habeck declaró el nivel de “alerta temprana” de su plan de emergencia energética, ante la posibilidad de un posible corte del suministro y con la intención de fortalecer las precauciones ante la posibilidad de que el Kremlin cierre el grifo. Las condiciones impuestas por Putin obligan a que, a partir del 1 de abril, los países denominados “no amigos” por el gobierno ruso a cuenta de las sanciones por la invasión de Ucrania, estén obligados a hacer los pagos a una cuenta especial del banco nacional ruso Gazprombank, que recibirá la denominación “K”. Los pagos aún se podrían realizar en euros o dólares, tal y como suscriben los contratos privados de suministro y luego esta entidad, en una especie de papel de intermediario, convertirá el dinero en rublos en nombre del cliente y lo reenviará a Gazprom en moneda rusa.

En consecuencia, Alemania probablemente seguirá siendo capaz de pagar las entregas de gas en euros como antes. Incluso antes del discurso de Putin, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, había confirmado a la agencia Interfax que se estaba trabajando en un sistema de pago según el cual el dinero se pagaría en euros a Gazprombank, que no se ve afectada por las sanciones, y luego se cambiaría y transferirá a Rusia en rublos.

Según el primer ministro de Italia, Mario Draghi, además de el canciller de Alemania, todos los demás países de Europa pueden seguir pagando el gas ruso en euros o dólares. Varias declaraciones habían causado confusión anteriormente. De hecho, inicialmente, no estaba claro si los propios estados tendrían que pagar en rublos o si se convertiría un pago en euros. Los países del G7 habían rechazado una transferencia directamente en rublos. No obstante, Alemania quiere examinar las demandas del gobierno ruso. “Cuando tengamos el decreto, el gobierno federal lo examinará y evaluará a fondo”, dijo una portavoz del Ministerio germano de Asuntos Económicos y Protección del Clima. “Está claro que Alemania seguirá pagando en euros. No cambiaremos nada al respecto, se aplica la decisión del G7″. Por su parte, el canciller Olaf Scholz afirmó que las empresas alemanas seguirán pagando el gas ruso en euros, tal y como estipulan los contratos. “Por supuesto, las empresas pueden y quieren pagar en euros”, dijo en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo austriaco Karl Nehammer.

El jueves, Putin informó detalladamente por teléfono al político socialdemócrata sobre cómo se podrían realizar los pagos en rublos por el gas. El portavoz del gobierno, Steffen Hebestreit, dijo entonces que Putin le había asegurado a Scholz “que nada cambiaría para los socios contractuales europeos”.El presidente ruso ya había decretado la semana pasada que los países inamistosos, incluidos Alemania y todos los demás países de la UE, tendrían que pagar en el futuro las entregas de gas en rublos. Putin justificó su iniciativa diciendo “que las reservas de divisas del Banco de Rusia fueron congeladas por los estados miembros de la Unión Europea en violación de las normas del derecho internacional”. Por otro lado, también ya es sabido que el gobierno de Moscú está aparentemente discutiendo extender la práctica a la exportación de otras materias primas y bienes. El líder del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, había propuesto que el petróleo y otras materias primas como los metales y el carbón, así como los fertilizantes y los cereales, también se paguen en rublos. “Los estados europeos tienen todas las herramientas del mercado para pagar en rublos”, escribió Volodin. “La cooperación debe tener ventajas para ambas partes”.