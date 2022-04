“Rusia sólo tiene un objetivo estratégico y es poner a Ucrania bajo su área de influencia”

¿Qué implicaría para Ucrania la neutralidad como país? ¿Qué significa ese concepto?

En este contexto, la neutralidad significa que Ucrania renuncia a sus aspiraciones en la OTAN y elimina el objetivo de ser miembro de la Alianza Atlántica. No veo esto como un gran cambio porque Ucrania, hasta la fecha, es un país neutral de facto, no es miembro de ninguna alianza militar. Y dos, la OTAN no quiere que Ucrania sea miembro y así lo ha dicho la Alianza repetidamente. Además, en la diplomacia, por supuesto, hay 50 matices de neutralidad, la membresía estaría fuera de la agenda política, pero creo que, por ejemplo, la OTAN seguiría ofreciendo a Ucrania capacitación y otra asistencia técnica.

¿Cuál debería ser el enfoque de Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia y qué cesiones serían razonables para los ucranianos?

Creo que la cuestión de la neutralidad de los países no pertenecientes a la OTAN es una fruta madura para Ucrania. Dado que la OTAN no está lista para recibir a Ucrania como miembro, esto realmente no representaría una concesión importante para Rusia. Todas las demás demandas rusas (desmilitarización, Donbás y Crimea) pueden ser mucho más difíciles de vender a la población ucraniana si Zelenski estuviera de acuerdo con alguna de ellas. En este contexto, creo que la idea de vincular cualquier acuerdo de paz a un referéndum es una jugada muy inteligente del presidente.

¿Hasta qué punto Rusia cree en la vía de la negociación diplomática para alcanzar un alto el fuego?

Rusia solo tiene un objetivo estratégico vital, es decir, asegurarse de que Ucrania pertenezca a la zona de influencia de Rusia. Rusia seguirá siendo un agresor en Ucrania, política y militarmente, mientras no se alcance este objetivo. Y creo que para Moscú no importa si se necesitan uno, tres o cinco años o más años para lograr esta meta. Es en este contexto que debemos ver cualquier oferta rusa para un alto el fuego o un acuerdo de paz. Creo que es solo una forma de que Moscú gane tiempo y se reorganice.

¿Se está acercando China a Rusia? ¿Aprovechará Pekín la debilidad rusa para marginar a Moscú como potencia?

Pekín tiene que caminar por una línea muy delgada. Por un lado, a China le interesa alimentar la rivalidad ruso-occidental. En mi opinión, China apoya a Rusia para que pueda enfrentarse a Occidente. Cuanto más luchamos, más débiles nos volvemos y más fuerte puede emerger China. Por otro lado, las consecuencias de la rivalidad occidental-rusa dañan la economía mundial, incluidos los intereses económicos chinos.