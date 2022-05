“Por supuesto que Putin sería capaz de usar armas nucleares”, asegura una exasesora de Trump

Fiona Hill, una exasesora del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que el uso de armas nucleares en Ucrania por parte del mandatario ruso Vladimir Putin está dentro del ámbito de la posibilidad, según reconoció el pasado martes en un podcast de la emisora ‘Times Radio’, donde mostró su punto de vista sobre la guerra ruso-ucraniana.

Hill fue preguntada sobre los extremos a los que podría llegar Putin en Ucrania después del inicio de la invasión rusa a finales de febrero y si le ve capaz de hacer uso de bombas nucleares. De hecho, sin ir más lejos, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, insinuó la semana pasada que para Moscú usarlas era una opción.

“Por supuesto que [Putin] lo haría. Y la cuestión es que ya lo ha hecho retóricamente, ¿no?”, afirmó Hill. “Nos ha colocado en una posición en la que nunca antes habíamos estado con la Unión Soviética y Rusia, incluso desde la Guerra Fría cuando sabíamos que parte de la doctrina militar era usar armas militares y armas biológicas y químicas, así como , en circunstancias extremas en el contexto de una amenaza existencial para la URSS, que no existe en este momento para Rusia”, agregó.

Posteriormente, Hill comparó las tácticas del líder ruso en Ucrania con las de otro líder. “Lo que Putin está haciendo es lo mismo que Kim Jong Un en Corea del Norte, que básicamente es, ‘mira, si no haces X, Y y Z, o, ya sabes, me liberan de las sanciones o me envían a lo que sea... te voy a hacer explotar con un bomba nuclear’”, comentó Hill.

Putin dijo durante una reunión esta semana con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que un acuerdo de paz está fuera de toda discusión a menos que Ucrania acepte “resolver los problemas de Crimea y el Donbás” hasta tal punto en que Kiev ya no tenga el control de dichas regiones.

Las peticiones del presidente ruso parecen haber puesto en peligro cualquier tipo de acuerdo de paz entre ambos países, ya que la entrega permanente de Crimea y el Donbás es algo que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que pondría fin a cualquier conversación de paz.

El pueblo ruso se encuentra muy afectado económicamente desde el comienzo de la guerra. Además, se espera que aumente la inflación drásticamente para finales de año, y que la economía rusa se desplome este año entre un 8% y un 10% por el impacto de las sanciones occidentales a Rusia, según el Banco Central (BCR), lo que supondría la peor recesión desde 1994 y el peor registro desde que Putin está en el poder.