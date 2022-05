“Putin busca utilizar el chantaje de una guerra nuclear para ganar más territorio de Ucrania”

¿Cree usted que Putin ha renunciado a invadir toda Ucrania después de escuchar su discurso?

Creo que, desde un punto de vista puramente militar, se da cuenta de que no tiene otra opción, al menos por ahora, que centrar su invasión sólo en el Donbás debido a su debilidad e ineptitud militar. Tampoco hay indicios de que haya dejado de intentar apoderarse de zonas del sur de Ucrania en torno a Jersón.

Pero este es el mayor problema que tenemos ahora con Putin, sobre todo teniendo en cuenta que es el líder de un país con más de 5.000 armas nucleares: sus palabras ya no significan nada y no se puede confiar en ellas ni lo más mínimo. Incluso cuando hace una declaración o promesa directamente a otro líder mundial, no significa nada. Este es el verdadero peligro. Durante el apogeo de la Guerra Fría, la Unión Soviética ya comprendió que no podía tomarse a la ligera sus declaraciones y promesas, y que si decía algo sus palabras debían tener credibilidad. Pero Putin no parece entender esto en absoluto.

Putin dijo que la OTAN y las potencias occidentales estaban a punto de atacar a Rusia. ¿Realmente piensa eso o es sólo propaganda?

Bueno, esto es, en sí, propaganda para intentar que su gente esté de acuerdo y apoye sus acciones, especialmente en este día en particular en el que está intentando establecer paralelismos entre lo que hizo la Alemania nazi en 1940 y lo que está ocurriendo en Ucrania ahora. Pero, exactamente, dijo que fue Occidente quien estaba tratando de invadir Rusia antes de sus acciones en Ucrania, y no que Occidente está a punto de invadir Rusia ahora.

¿Se atreverá Rusia a utilizar su capacidad nuclear si su Ejército fracasa en Ucrania?

En esta pregunta creo firmemente que sí, que Putin estará dispuesto a utilizar armas nucleares para lograr sus objetivos finales. Esto se refleja incluso abiertamente en los planes de guerra de Rusia publicados anteriormente. Lo que hará Putin es arrebatar a Ucrania todo el territorio que pueda antes de que su ejército pierda su potencia bélica. Entonces, cuando su ejército no pueda seguir atacando y los ucranianos empiecen a lanzar contraofensivas para recuperar su territorio perdido, Putin exigirá a los ucranianos que detengan sus contraofensivas o, de lo contrario, utilizará armas nucleares contra Ucrania.

Este es el objetivo final de Putin, utilizar el chantaje nuclear para consolidar sus ganancias territoriales en Ucrania y poner fin a la guerra en sus términos amenazando con un ataque nuclear si los ucranianos se niegan a aceptar sus condiciones. Entonces, por supuesto, todo dependerá de si los ucranianos se echan atrás y aceptan la pérdida de su territorio ante el chantaje nuclear de Putin.

Mi opinión es que no lo harán, y para ser honesto, si yo fuera el presidente ucraniano rechazaría totalmente aceptar el chantaje nuclear de Putin. Así que Putin tendrá que decidir si sigue con su amenaza de chantaje nuclear, o si, de lo contrario, acepta la derrota y la pérdida de prestigio. Y todo lo que sé sobre Putin me dice que preferirá iniciar una guerra nuclear antes que aceptar la pérdida de prestigio, porque para él nada es más importante que su propio ego y narcisismo y la imagen de sí mismo como gran líder. Por ello, estará dispuesto a matar a cientos de miles de personas si es necesario.

Kanishkan Sathasivam es profesor de Relaciones Internacionales y director del Centro William H. Bates de Asuntos Públicos y Globales