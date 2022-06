Los 1.000 kilómetros de la línea del frente de la resistencia ucraniana

Cerca del 20% del territorio de Ucrania está ocupado por Rusia (incluida la Crimea anexada y las pseudo repúblicas controladas por los rusos en Donbas), indicó Volodimyr Zelenski en su discurso ante el parlamento de Luxemburgo el jueves. Zelenski volvió a pedir más suministros de armas y más sanciones contra Rusia. También proporcionó los datos más recientes sobre las batallas más grandes de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Según el presidente ucraniano, 3620 localidades han sido ocupadas en algún momento por el ejército ruso después de que invadió Ucrania hace 100 días. 1017 de ellos han sido liberados desde entonces por el ejército ucraniano. 12 millones de personas han sido desplazadas dentro de Ucrania, 7 millones de personas tuvieron que huir al extranjero. Rusia ha lanzado 2478 misiles contra objetivos, en su mayoría civiles, en todo el país.

La enorme línea del frente se extiende 1000 kilómetros en el sur y el este del país con la mayor parte del ejército ruso combatiendo actualmente en Ucrania. En el sur, las fuerzas ucranianas han lanzado en los últimos días una contraofensiva, amenazando una ruta logística clave del ejército ruso en la región de Jerson. Los rusos tuvieron que retirarse cruzando el río Inhulets y volar un puente en Davydiv Brid para frenar los ataques ucranianos.

Es posible que el ejército ruso carezca de tropas en el área, ya que su objetivo ha sido conquistar la totalidad de las regiones de Lugansk y Donetsk. El ejército ruso ahora controla al menos 70% de Severodonetsk y también amenaza a la vecina ciudad de Lysychansk. Se están llevando a cabo intensos combates por el control del “camino de la vida” desde Bajmut hasta Lysychansk y Severodonetsk. Hasta ahora parece estar en manos de los soldados ucranianos, pero los constantes bombardeos lo hacen demasiado peligroso para su uso regular. Debido al bombardeo ruso en la parte oriental de Ucrania, el gran complejo industrial de Donbas sufrió una gran destrucción y está casi completamente devastado.

Varios analistas militares subrayan que si Severodonetsk cayera en manos rusas, no traería grandes beneficios militares para el ejército ruso, que está perdiendo cientos de soldados y equipos en el área. El New York Times también cita a funcionarios estadounidenses que afirman que Rusia no ha podido resolver sus problemas crónicas de coordinación de diferentes partes de su ejército. Su aviación, en particular, no ha logrado establecer el control sobre el cielo en Ucrania. Solo participa en operaciones singulares y regresa rápidamente a sus bases en Rusia. Además, no está claro si el general Dvornikov, el “carnicero sirio”, sigue al mando de las tropas rusas en Ucrania.

Aún así, Ucrania pierde hasta 100 soldados asesinados y entre 450 y 500 heridos todos los días, según Zelenski. El relativo éxito del ejército ruso ha sido posible gracias a su abrumadora superioridad en equipamiento militar. En respuesta, la mayoría de los soldados ucranianos ofrece una gran motivación, profesionalismo e ingenio táctico, según el periodista militar Yuriy Butusov. El periodista no oculta que también hay problemas de organización debido a la enorme cantidad de soldados recién movilizados, algunos de ellos sin experiencia relevante.

El periodista indica que el equipo militar proporcionado por Occidente está jugando un papel importante en la defensa de Ucrania. Sin embargo, por ahora está llegando en cantidades demasiado pequeñas para cambiar rápidamente el curso de la guerra y ayudar al ejército ucraniano a detener por completo el avance ruso en el este. Sin embargo, la esperanza es que habrá más suministros en el futuro inmediato.

Suecia anunció el jueves que suministraría a Ucrania misiles antibuque y antitanque, así como rifles y municiones, por valor de 95 millones de euros. Eslovaquia venderá ocho obuses autopropulsados “Zuzana 2″ a Ucrania con el alcance de fuego de hasta 41 km. Polonia venderá cerca de 60 obuses “Krab” a Ucrania en los próximos meses.

En otro discurso a los líderes europeos en Bratislava, Zelenski pidió acelerar las entregas de armas para disminuir el sufrimiento y las pérdidas entre los soldados y civiles ucranianos.

El miércoles ocho autobuses escolares vacíos se colocaron en la plaza central de Leópolis, en el oeste de Ucrania. Con juguetes en lugar de niños adentro, simbolizaban las muertes de 243 niños a manos de las tropas rusas que han sido confirmadas oficialmente. Más de 570 niños han resultado heridos y miles han perdido a sus familiares. Millones tuvieron que huir de Ucrania y han sido separados de sus padres ya que la mayoría de los hombres de entre 18 y 65 de edad no pueden salir del país bajo la ley marcial. Decenas de miles de niños han sido deportados a la fuerza por Rusia. Su presidente, Vladimir Putin, facilitó recientemente el proceso de adopción por los ciudadanos rusos de los niños ucranianos que perdieron a sus padres en la guerra.

Al final del día, varios misiles rusos alcanzaron objetos de infraestructura ferroviaria en la región occidental, supuestamente con el objetivo de interrumpir el suministro de armas occidentales, así como debilitar aún más la infraestructura ucraniana y toda la economía.