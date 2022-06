Faruk Kaymakci: «Suecia y Finlandia deben atender las preocupaciones de seguridad turcas si quieren entrar en la OTAN»

El viceministro turco de Exteriores, Faruk Kaymakci, atendió a LA RAZÓN durante su visita a Madrid, donde se reunió con el secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro. Kaymakci advierte que si quieren entrar en la OTAN, «Suecia y Finlandia tienen que darse cuenta de que se están convirtiendo en miembros de una alianza en la que todos combatimos el terrorismo».

La UE y Turquía han reanudado el diálogo tras tres años. ¿En qué momento se encuentra el proceso de adhesión?

Somos candidatos a la UE desde 1999, pero las negociaciones de adhesión permanecen congeladas por el tema de Chipre. Algunos países mantienen el bloqueo en contra del interés de Europa. Tras tres años sin contactos directos, en la reunión del martes tuvimos la oportunidad de dialogar sobre liberalización, cooperación antiterrorista, inmigración, cooperación financiera y la participación turca en programas europeos. La guerra de Ucrania demuestra la importancia de la cooperación entre Turquía y la UE en defensa y seguridad. Si Turquía fuera miembro de la UE, esta guerra podría haberse evitado. Ankara como miembro del la OTAN y la UE reforzaría la seguridad de Europa. Por la situación de Chipre, Turquía no ha podido abrir el capítulo de la energía en el proceso de adhesión por las prospecciones unilaterales en el Mediterráneo por parte greco chipriota.

La población turca parece menos entusiasmada con la UE...

Según nuestros sondeos, un 79% de la población está a favor del acceso de Turquía a la UE. Si se pregunta a la gente con más estudios, el apoyo sube hasta el 95%. El 60% cree que es prioritaria la adhesión de Turquía. Pero si se pregunta sobre los actuales obstáculos políticos, por supuesto la confianza de los turcos es menor.

Erdogan anuncia otra operación contraterrorista en Siria. ¿Por qué el norte de Siria es una amenaza para la seguridad turca?

En esta parte de Europa, no se es consciente de que la defensa y seguridad de la OTAN comienza en las fronteras de Turquía con Siria, Irak e Irán. Estas son las fronteras de Europa y la OTAN. Defendiendo nuestras fronteras, defendemos las fronteras de Europa y la OTAN. En el norte de Siria, operan muchas organizaciones terroristas, como el PKK [Partido de los Trabajadores del Kurdistán], que desde sus bases atacan a Turquía y tratan de modificar la situación demográfica del norte de Siria. No es cierto que luchen contra el Estado Islámico. Su principal objetivo es crear un corredor hacia Turquía y no podemos permitirlo. Por eso hemos intervenido tres veces y si es necesario volveremos a hacerlo. Gracias a estas operaciones, hemos evitado que dos millones de sirios huyan a Europa.

¿Por qué ha esperado Turquía a que Suecia y Finlandia presentaran su candidatura a la OTAN para mostrar sus objeciones?

No hemos esperado. Llevamos años pidiendo que debía acabar el apoyo al PKK en Suecia y Finlandia. Nuestras exigencias son legítimas y nuestras preocupaciones conciernen a la OTAN. La OTAN es una alianza, por lo que todos sus miembros deben defender la seguridad de sus aliados. No podemos tolerar que Estados miembros de la organización apoyen a grupos terrorista que luchan contra otros miembros. Imponer sanciones contra el comercio de armas a otro aliado tampoco es lógico. Los dos candidatos deben atender las legitimas preocupaciones de Turquía. Nuestra política es muy clara, una política de puertas abiertas. Queremos una OTAN fuerte, pero sus miembros deben respetar la seguridad de todos los aliados. Grecia bloqueó durante once años el ingreso de Macedonia del Norte.

Suecia niega que apoye o financie al PKK, considerado un grupo terroristas por la UE...

Turquía desea acciones, no palabras.

¿Qué tipo de acciones?

¿Qué el líder del PKK hable por la televisión pública no es apoyar el terrorismo? ¿Permitir que en tu capital la gente desfile con banderas del PKK no es apoyar el terrorismo? Por ejemplo, el DAESH es un grupo terrorista, ¿imagina banderas del DAESH o a su líderes hablando en Estados miembros de la OTAN? Si quieren unirse a la OTAN, deben atender nuestras preocupaciones de seguridad.

¿Qué hace Turquía para lograr un alto el fuego en Ucrania?

Queremos usar nuestras buenas conexiones con estos dos países para detener esta guerra lo más rápido posible. Trabajamos con las autoridades ucranianas y rusas para que puedan acercar posiciones en desmilitarización, neutralidad, garantías de seguridad y derechos lingüísticos. Si a medio plazo no avanzamos en un alto el fuego, trabajaremos en conseguir corredores humanitarios.

¿Están preocupados por la crisis alimentaria mundial?

Una dimensión es la falta de cereales procedentes de Rusia y Ucrania y otra son los precios energéticos porque en agricultura se usa petróleo y gas para producir.