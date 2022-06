La OTAN reforzará su flanco Este con tropas en alerta

La guerra a las puertas de Europa lo ha cambiado todo y, si Vladimir Putin quería alejar a la OTAN de sus dominios, está consiguiendo todo lo contrario. Este jueves se han reunido en la sede de la Alianza en Bruselas los ministros de Defensa de la organización militar en un encuentro preparatorio antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará los días 29 y 30 de junio en Madrid y que, en palabras del secretario general de la organización, Jens Stoltenberg será “transformadora” ya que llega en un” momento crucial” para la seguridad de los Aliados. Se espera que durante este encuentro se apruebe una nueva estrategia para los próximos 10 años.

Desde la invasión a Ucrania, la OTAN ha duplicado su número de batallones desde los cuatro en Polonia y los países bálticos hasta los ocho actuales que incluyen a tropas en Eslovaquia, Hungría y Bulgaria, pero aún queda mucho por hacer. Según han analizado los titulares de Defensa, no sólo se trata de la creación de estas fuerzas sino también de un nuevo concepto. Ahora, es necesario no sólo poner sobre el terreno más efectivos sino también con una mayor capacidad de respuesta rápida terrestre, mar y aire y que también pueda actuar contra ciberataques. Según ha explicado el político noruego, el reto reside en poner más tropas en alerta y fuerzas específicas “preasignadas” que no estén sobre el terreno de manera permanente, pero si entrenadas para responder en la defensa de países aliados concretos. Esto irá acompañado de un aumento del denominado materia preposicionado, armamento pesado y munición que esté listo para ser utilizado de manera urgente, sin la necesidad de ser transportado en el momento de la amenaza, lo que a veces cuesta demasiado tiempo.

“Varios aliados se han comprometido a contribuir a una presencia más fuerte en la parte oriental de nuestra Alianza, Pero aún nos queda trabajo por hacer de cara a la cumbre dónde espero más anuncios”, explicó Stoltenberg sin querer dar números concretos y dejando la traca final para el encuentro de Madrid.

Por el momento, se sabe que Alemania quiere ampliar sus efectivos en Lituania con este doble modelo de presencia permanente y lista para actuar. El objetivo reside en llegar a los 5.000 efectivos, lo que se conoce como una brigada. Actualmente tan sólo Polonia cuenta con este número de tropas aliadas en su territorio.

Además, en la reunión de hoy los aliados se han comprometido a seguir armando a Ucrania, en medio de las críticas que aseguran que las promesas son mucho más rápidas que los envíos. El presidente de EEUU, Joe Biden informó este miércoles de que su país proporcionará 960 millones de euros en artillería adicional y armas de defensa, así como municiones con el objetivo de apoyar las operaciones defensivas en el Donbás.

En cuanto a la posibilidad de que en la cumbre de Madrid, Turquía levante su veto a la petición de entrada de Finlandia y Suecia, Stoltenberg se ha mostrado especialmente prudente y no ha querido hablar de plazos concretos. En su última conversación mantenida este miércoles con Recept Tayyip Erdogan, el mandatario turco no parece haberse movido un ápice de sus planteamientos iniciales y cree que los dos países deben mostrar compromisos claros de que lucharán contra el terrorismo separatista kurdo. “Estamos trabajando muy duro en esto y mi objetivo es encontrar una solución lo antes posible”, se ha limitado a responder el político noruego, quien también ha comentado que en su conversación con Erdogan trató el papel de Turquía en la llegada del grano que ahora mismo está siendo bloqueado en los puertos de Ucrania. Una maniobra que Rusia está utilizando como un arma de guerra y que amenaza con desatar hambrunas en gran parte del mundo.