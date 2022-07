La justicia francesa desestima la acusación de violación contra el ministro del Interior

“Por cuarta vez en cinco años, los tribunales han dicho que Gérald Darmanin no puede ser acusado de ningún delito. Dos decisiones de archivar el caso y después dos órdenes de sobreseimiento se han tomado bajo la autoridad de cuatro magistrados diferentes, incluidos dos jueces de instrucción”, dijeron los abogados del ministro del Interior, Mathias Chichportich y Pierre-Olivier Sur a Afp. “Nuestro cliente siempre se ha comprometido a no comentar las decisiones judiciales y, por tanto, no hará más comentarios”, añadieron los dos abogados.

El ministro sí ha presentado una querella por denuncia calumniosa. Esta denuncia “está en curso”, según los abogados. Una fuente judicial confirmó a la Afp que la orden, anunciada por BFMTV, había sido emitida el viernes. Esta decisión, que puede ser recurrida, pone fin temporalmente a este caso, muy sensible desde el punto de vista político, en el que la denunciante Sophie Patterson-Spatz acusaba al inquilino de Beauvau de violación, acoso sexual y abuso de confianza, por unos hechos ocurridos en París en 2009.

El 12 de enero, la fiscalía de París ya había ordenado el cierre del caso sin que se iniciaran acciones judiciales. Desde su nombramiento en el verano de 2020, y de nuevo cuando fue reelegido recientemente, la presencia de Gérald Darmanin en el Gobierno ha sido objeto de muchas críticas, sobre todo desde los sectores feministas.

La historia comenzó en 2009, en la sede de la UMP, antigua marca de Los Republicanos. La denunciante se dirigió al diputado electo, entonces responsable del departamento de asuntos jurídicos del partido, para que le revisara una condena de 2004 por chantaje y llamadas maliciosas contra una ex pareja. Según ella, Gérald Darmanin le prometió su apoyo a través de una carta que se comprometió a escribir a la Cancillería, a cambio de una relación sexual. Según su relato ante los investigadores, Sophie Patterson-Spatz no tenía ningún deseo de mantener esta relación sexual, “tenía pánico”, pero se sintió obligada a “ir a por ello”, al no tener “ninguna opción”. Unos años después, la denunciante acabó analizando estos hechos como una violación y presentó una denuncia en junio de 2017. A la investigación le siguieron largas disputas procesales antes de que el caso fuera retomado en el verano de 2020 por un juez de instrucción. Ni la denunciante ni su abogado, Yann Le Bras, han reaccionado a la decisión del juez parisino.