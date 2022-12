El juez imputa a cuatro detenidos en la trama “Qatargate” del Parlamento Europeo por blanqueo de capitales

Poco a poco van conociéndose nuevos detalles del presunto caso de corrupción que salpica a la Eurocámara, relacionado con una trama de sobornos y regalos para influir en la postura del Parlamento Europeo respecto a Qatar. La trama, lejos de desinflarse, va mostrando aristas cada vez más preocupantes. Tras ser interrogados este pasado sábado por el juez instructor del caso, especializado en delitos financieros, éste ha decidido mantener a cuatro de los seis sospechosos en prisión. Les acusa de blanqueo de capitales, corrupción y pertenencia a organización criminal.

Aunque la Fiscalía no señala las identidades de los arrestados, la prensa belga asegura que en este grupo se encuentra Eva Kailli, eurodiputada griega del partido socialista, el ex eurodiputado italiano Antonio Panzeri, uno de sus ex asistentes y pareja actual de Kaili, y un lobista cuya identidad se desconoce.

A pesar de que la falta de transparencia del Parlamento Europeo en el sistema de dietas que reciben sus miembros y los contactos entre los lobbies y los eurodiputados son una crítica constante en la burbuja europea, todo apunta a que éste puede ser el mayor caso de corrupción al que ha tenido que enfrentarse la institución en toda su historia.

Dentro de los grandes escándalos que han salpicado a las instituciones europeas hay que remontarse al año 1999 cuándo el Ejecutivo comunitario se vio obligado a dimitir en bloque por una trama de corrupción, abuso de poder y fraude de la Comisión Europea presidida entonces por Jacques Santer. Tras este caso, se consideró que el Parlamento Europeo había ganado competencias de escrutinio ya que fue la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara la que destapó la trama fraudulenta. Como consecuencia de este escándalo también se creó la oficina de lucha contra el fraude, OLAF.

En el año 2012, durante el mandato de la Comisión presidida por José Manuel Durao Barroso, el comisario maltés John Dalli también se vio forzado a dimitir por un caso de corrupción ligado a la tabacalera sueca Swedish Match. Ahora muchos se preguntan si esta trama puede conllevar mayores prácticas de transparencia la institución. De momento, su presidenta Roberta Metsola, ha prometido colaborar con la justicia y se espera que este lunes los grupos políticos de la Eurocámara se reúnan para analizar lo sucedido poco después de que comience la última sesión plenaria del año en Estrasburgo (Francia). La organización anticorrupción Trasparencia Internacional ha denunciado que “este no es un incidente aislado” y alertado sobre la “cultura de impunidad” que se vive en la Eurocámara debido a los controles financieros laxos y la falta de supervisión.

El domicilio de Kaili fue registrado este viernes. Debido a su inmunidad como eurodiputada, para poder proceder a un interrogatorio y posterior detención debe haber sido sorprendida en flagrante delito. De hecho, el partido socialista griego decidió su expulsión inmediata, al igual que la familia europea, y la actual eurodiputada está recibiendo presiones para que renuncie a su escaño. La inmunidad con la que cuenta como representante pública puede ser una de las principales razones para que no dé este paso. El propio padre de Kaili fue detenido con una maleta llena de billetes en un hotel de Bruselas mientras intentaba escapar tras ser advertido de la operación policial, aunque el juez ha decidido su liberación. Este sábado, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, decidió suspender a Kaili de sus funciones como vicepresidenta que incluían sustituir a la propia Metsola en sus relaciones con los países del Golfo.

El uno de noviembre, Kaili mantuvo un encuentro con el ministro de trabajo de Qatar. En su cuenta de Twitter, la eurodiputada de 44 años aseguraba que el país árabe se había comprometido a cambiar su legislación laboral tras el torneo de fútbol. La posición de los eurodiputados socialistas europeos respecto a Qatar y la celebración del Mundial ha sido criticada en las últimas semanas por su tibieza. La sospechas sobre este caso de corrupción y sobornos hace que la votación prevista esta próxima semana en el pleno de la Eurocámara sobre la liberalización de visados con el país árabe sea mirada con lupa.

Aunque actualmente Panzeri ya no ocupa un escaño en el Parlamento Europeo preside una asociación denominada Lucha contra la Impunidad que teóricamente persigue las violaciones de Derechos Humanos y que cuenta con una oficina en Bruselas, en pleno centro que sufrió un registro durante la jornada del viernes. En su última legislatura, presidió el subcomité de Derechos Humanos y la relaciones con los países del Magreb. También era miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Según la descripción de la página web de su asociación, fundada en el año 2019, el propósito de este organismo es ayudar a las víctimas para que puedan acceder a la justicia antes casos como desapariciones forzosas o la vulneración de los Derechos Humanos de niños, jóvenes, mujeres y minorías. Entre los miembros honorarios de la asociación se encuentran el Premio Nobel de la Paz de 2018, Denis Mukwege, el ex primer ministro francés Bernard Guy Georges Cazeneuve, la política italiana Emma Bonino o la predecesora de Josep Borrell como máxima representante de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini.