Hoy los electores rusos tienen la última oportunidad de depositar su papeleta en las elecciones presidenciales de tres días de duración organizadas para reinstalar a Vladimir Putin en su cargo por primera vez después de que la Constitución rusa fuera enmendada (o mejor dicho, reescrita) en 2020. La contienda está magistralmente organizada entre Mr. Putin y tres candidatos anónimos, todos ellos diputados de la Duma Estatal de la «leal oposición de Su Majestad».

Los resultados son fáciles de predecir. El Sr. Putin ganará con un apoyo declarado oficialmente de entre el 80 y el 82,5 por ciento de los votos, el más alto para él desde 2000. Los disidentes intentarán votar o simplemente se acercarán a los colegios electorales hoy al mediodía, respondiendo a la llamada de su difunto líder Alexei Navalni, que se había convertido en su última voluntad, pero me temo que sólo se verá a decenas de ellos en los centros de votación de las grandes ciudades. La Comisión Electoral Central apenas registrará las pequeñas irregularidades que puedan aparecer durante la votación.

¿Qué pasará después? En mi opinión, no cambiarán muchas cosas. Putin aumentará la presión sobre los disidentes, tanto dentro como fuera de Rusia como demostró con el asesinato de Navalni y con el atentado contra su lugarteniente, Leonid Volkov, a principios de esta semana en Vilna. El Kremlin va a continuar su guerra en Ucrania -como reiteró precisamente el Sr. Putin en su discurso en la Asamblea Federal y en su entrevista con «Russia Today»-, con la esperanza de avanzar más profundamente en el territorio del país vecino. El gobierno también impulsará sus políticas populistas aumentando los impuestos a los ricos (el tramo más alto del impuesto sobre la nómina y el impuesto de sociedades, del 20 al 25 por ciento) para invertir los ingresos adicionales en programas de guerra y bienestar.

Sin embargo, hay dos cuestiones que siguen alimentando las disputas en lo que respecta al inicio del nuevo mandato presidencial de Putin.

La primera es si asistiremos a una remodelación radical del gobierno. La única razón para preocuparse por ello emana de la «línea de sucesión» rusa, ya que el primer ministro sustituye al presidente si éste muere o queda incapacitado. Durante años, los intelectuales rusos han especulado con una especie de «traspaso de poder» del anciano presidente a algunos de sus colaboradores o a sus hijos. Los más temerarios airearon la teoría de la conspiración de que el Sr. Putin ya había fallecido y un doble desempeñaba su papel, dispuesto a dejar su puesto al hijo del secretario del Consejo de Seguridad, Dmitry Patrushev. Por disparatadas que sean estas teorías, la sustitución del primer ministro Mijail Mishustin por una persona más joven y ambiciosa puede ser una señal de algunos cambios futuros en el Kremlin, por lo que yo predeciría que el Sr. Mishustin, ascendido a esta posición en 2020 desde la presidencia del Consejo de Seguridad, se mantendrá como primer ministro por lo menos durante un par de años.

El presidente Putin, como he dicho antes, ha decidido emprender las mayores reformas fiscales desde 2000, por lo que su primer ministro, que ocupó en el pasado la jefatura del Servicio Federal de Impuestos, parece una figura útil. Los principales actores dentro del bloque económico del gobierno, como la Sra. Nabiullina del Banco de Rusia y el Sr. Siluanov del Ministerio de Finanzas, muy probablemente también permanecerán, mientras que los ministros responsables de Agricultura, Energía, Industria y Desarrollo Económico pueden cambiar. Hay pocas posibilidades de que los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa sean destituidos, por lo que, si nada cambia drásticamente, puede decirse que Putin espera seguir reinando no hasta 2030, sino incluso después.

La segunda cuestión tiene que ver con la guerra en Ucrania y aquí surgen rumores de que tras las elecciones se anunciará una nueva movilización en la que el ejército ruso lanzará una renovada ofensiva sobre Kyiv u Odesa. Yo diría que hay algunos indicios de que esto pudiera ocurrir.

No, al ataque a la OTAN

En los últimos meses, las autoridades han emitido numerosas señales sobre el aumento del sueldo de los militares y las numerosas ventajas y privilegios que pueden obtener (Putin incluso sugirió que estos mercenarios se convirtieran en la nueva élite de Rusia). El gobierno sabe muy bien de que una nueva movilización provocará otro éxodo masivo de personas del país, en un momento en el que ya se ha declarado oficialmente la escasez de mano de obra. No obstante, un ataque ruso a alguno de los Estados miembros de la OTAN miembros de la OTAN es menos probable que los avances en Ucrania. En mi opinión, Mr Putin disfruta de la guerra continua, y no tiene ningún interés en su creciente encono. Puedo estar equivocado, pero parece que estos días el Kremlin está esperando los resultados de las elecciones estadounidenses y negociar el alto el fuego en Ucrania después de que el presidente Trump vuelva a la Casa Blanca. Además, yo diría que en los próximos meses la mayor escalada puede ser causada no tanto por las acciones del Kremlin como por la respuesta occidental ya que el presidente Macron de Francia y el ministro de Exteriores Sikorsky de Polonia sugieren que podría ser necesario el despliegue de militares extranjeros en Ucrania.

El último punto que puede importar es si las potencias occidentales reconocerán los resultados de las elecciones y al Sr. Putin como presidente de Rusia. Disidentes notables como la viuda de Alexei Navalni, Yulia, y Vladimir Kara-Murza, defensor de la Ley Magnitsky que cumple su condena de 25 años de prisión, piden a Occidente que no lo haga, como hizo el Parlamento Europeo adoptando una resolución no vinculante al respecto. Pero esta medida parece improbable, ya que se ha citado a los líderes de la UE diciendo que las elecciones no serán reconocidas en los territorios ocupados (lo que parece obvio ya que los rusos encontraron allí alrededor de 5 millones de votantes con derecho a voto, más que toda la población de estos territorios antes de la guerra). Así que, presumiblemente, tampoco allí cambiará nada después de las elecciones.

Pero, ¿puede el sistema de Putin derrumbarse de repente por cualquier motivo? Algunos observadores señalan que el 17 de marzo no solo es el día en que Putin reconoció la «independencia» de Crimea en 2014, sino también el día en que el presidente Gorbachov celebró el referéndum en el que el pueblo soviético votó abrumadoramente a favor de la preservación de la Unión Soviética que dejó de existir apenas diez meses después. Respecto a esta coincidencia yo diría que la dinámica interna en la URSS de 1991 y en la Rusia de 2024 es demasiado diferente como para esperar que que el sistema de Putin pueda ser desmantelado en breve...