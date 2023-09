Detienen a un menor por talar "el árbol de Robin Hood", uno de los más famosos de Reino Unido

El desconocimiento, en muchas ocasiones, hace que no se respete el patrimonio. Tal fue así que hace unos meses,un hombre fue detenido tras pintar en las paredes del Coliseo de Roma, agregando que "no sabía que era un monumento famoso". Excusas que no justifican este tipo de acciones. En una situación parecida, un adolescente de dieciséis años ha sido detenido este jueves tras talar el Sycamore Gap Tree, conocido como "el árbol de Robin Hood" y uno de los más famosos de Reino Unido.

Un arce sicómoro que había crecido durante unos 300 años junto al Muro de Adriano, levantado por los romanos en el norte de Inglaterra. Asimismo, el Sycamore Gap Tree se hizo famoso al aparecer en 1991 en la película protagonizada por Kevin Costner "Robin Hood: Príncipe de los Ladrones" y se había convertido en uno de los más fotografiados del país. La Policía del condado inglés informó de que un adolescente está arrestado en relación con los hechos, que abordan como un "acto de vandalismo".

Según explicaron los responsables del Parque Nacional de Northumberland, el árbol fue "derribado deliberadamente durante la noche". "Este es un lugar de renombre mundial y los acontecimientos de hoy han provocado conmoción, tristeza e indignación en la comunidad local y más allá", afirmó en un comunicado el superintendente Kevin Waring, tal y como explica EFE.

La escritora británica L.J.Ross estuvo entre las personas que expresaron su aflicción por la tala del árbol. "Estoy terriblemente triste por la pérdida de este árbol bello e icónico, que fue escenario de mi segundo libro y una fuente de paz e inspiración para muchos", explicó en Twitter (ahora X).