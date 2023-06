El "Día D" del Putinismo

Hace dos semanas, el Parlamento Europeo acogió una gran reunión de disidentes rusos que debatieron -tanto entre ellos como con un par de eurodiputados- las perspectivas que puede tener su país si el presidente Putin se va. La conferencia se llamó "El día después", y los rusos exiliados presentaron un amplio abanico de proyectos e ideas que, en su opinión, encajarían perfectamente en el que actualmente es el violador más desesperado del derecho internacional.

No voy a comentar la ínfima posibilidad de que los rusos que se reunieron en Brusselas se conviertan en la próxima élite política de su país -incluso a principios de 1917 hubo políticos radicados en Rusia que formaron el primer gobierno postimperial, y los bolcheviques exiliados tardaron algún tiempo en imponerse a ellos-, ya que hay otra cuestión que casi todos los expertos en Rusia tienden a descuidar estos días.

Esta cuestión, crítica para seguir la trayectoria de Rusia, es cuándo llegará "El día después". La mayoría de los activistas de la oposición rusa e incluso algunos expertos occidentales debaten ahora sobre la salud de Putin (un gran número de personas hablan seriamente de su lucha contra el cáncer en fase avanzada que a menudo le incapacita siendo sustituido de vez en cuando por dobles corporales), o sobre las posibilidades de un golpe de Estado en el que podría ser depuesto. Parece que todos creen que siempre que el Sr. Putin deje de gobernar Rusia, las consecuencias serían las mismas y el país volvería a la normalidad. En sentido general, estoy de acuerdo en que Rusia sin Putin será obviamente un país mejor que uno gobernado por él, pero debo mencionar un matiz significativo, ya que excluyo por completo cualquier posibilidad de desmantelar el régimen actual mediante otra "revolución de colores". Putin gestiona Rusia de forma autoritaria, pero no lo hace solo. A día de hoy, Putin (que tiene 70 años o, como algunos insisten, 72), cuenta con sus ayudantes más cercanos: el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolay Patrushev (72), el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov (73), el ministro de Defensa, Sergei Shoigu (69), el investigador general Alexander Bastrykin (70), la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvienko (74), sus viejos amigos Gennady Timchenko (70) y Sergei Chemezov (71), y algunos otros.

Estas personas llevan mucho tiempo gobernando el país: en la actualidad, la duración media de los miembros del Consejo de Seguridad en sus cargos actuales es de 14 años y 8 meses, frente a los "sólo" 10 años y 11 meses del Politburó comunista en el momento de la muerte de Leonid Brézhnev en 1982.

Así pues, si Putin muriera el próximo día, lo más probable es que su sucesor no proceda de su envejecido círculo íntimo, sino que pertenezca a una generación algo más joven, en la que se encuentran figuras tan influyentes como el primer ministro, Mijail Mishustin (57 años), el ex presidente y primer ministro, Dmitri Medvédev (57 años), el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin (64 años), el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin (59 años) y el ministro de Finanzas Anton Siluanov (60 años). Yo añadiría que más de las tres cuartas partes de los empresarios multimillonarios de Rusia también encajan en el tramo de edad comprendida entre los 50 y los 65 años. Todos estos políticos y empresarios empezaron sus carreras en los años 90 y se establecieron en un entorno competitivo. En su mayoría desean ver en Rusia un país más moderno de lo que el presidente Putin dejará (me permito recordar que bajo su actual alcalde Moscú se convirtió en una moderna ciudad europea con una infraestructura de categoría mundial que aplica casi todas las novedades que los urbanistas occidentales han adoptado en las últimas décadas).

Pero la situación cambiaría drásticamente si el Sr. Putin gobierna durante otros cinco o diez años (que creo que es un escenario bastante probable). En este caso, todos los que ahora tienen entre 55 y 65 años llegarán a la edad actual de Putin, y si el dictador ruso muere o dimite a finales de la década de 2020, el escenario de sucesión más probable implicaría a las figuras que ahora tienen 40 años, como el ministro de Economía, Maxim Reshetnikov (43), el ministro de Tecnologías de la Información, Maksut Shadayev (42), el ministro para el Desarrollo de los Territorios del Lejano Oriente y las Regiones Árticas, Alexander Kozlov (42), y algunos gobernadores, como los de las regiones de Kaliningrado y Krasnoyarsk, que acaban de cumplir 40 años o son incluso más jóvenes. Estas personas eran, en el mejor de los casos, estudiantes de los primeros cursos cuando Putin se convirtió en presidente y, aunque algunos se han formado en universidades occidentales, son los más fervientes partidarios del modelo de Putin, ya que nunca han actuado fuera de él. La generación más joven de los burócratas rusos no cree en ningún tipo de meritocracia, son producto de una "selección negativa", y tanto si son hijos de los líderes actuales (como Dmitry Patrushev, el ministro de Agricultura [45]) como si no, son mucho más duros y conservadores que las personas que la generación anterior (escribí sobre esta tendencia hace más de diez años, cuando todo el mundo estaba obsesionado con la idea de que Rusia se volvería "normal" a medida que la generación de líderes más joven y educada en Occidente se hiciera con las palancas del poder).

El punto en el que quería centrarme en esta columna parece obvio, pero se pierde continuamente. Si uno se proyecta en el pasado de Rusia, se daría cuenta de lo diferente que podría llegar a ser el liderazgo soviético si Stalin muriera en 1932 o incluso en 1948, pero hoy en día la oposición rusa no presta atención al hecho de lo crucial que puede ser el momento de la próxima transición. Creo que puede deberse al simple hecho de que en la actualidad sus líderes más activos -de Garry Kasparov a Mijaíl Kasyanov, de Mijaíl Jodorkovski a Gennady Gudkov, de Serguéi Alexashenko a Leonid Gozman- tienen todos más de 60 años, y algunos veteranos son bastante mayores. Para ellos, este tema puede ser demasiado personal y delicado para debatirlo en Bruselas, y esto explica también por qué los medios de comunicación liberales rusos y las redes sociales difunden la cercana e inminente desaparición de Putin; pero los occidentales que analizan Rusia deberían darse cuenta de lo importante que puede ser este punto para el futuro del país, ya que los próximos años pueden representar la última oportunidad para Rusia de tener líderes que hayan experimentado, al menos parcialmente, la atmósfera democrática y competitiva que dominó el corto periodo entre el colapso soviético y la llegada del putinismo.