"A Estados Unidos no le interesa abandonar a Europa durante la contraofensiva ucraniana"

Han pasado más de 19 meses desde que comenzara la invasión rusa a Ucrania. Después de casi 600 días, las tropas ucranianas apuestan por los drones para repeler la agresión rusa mientras Moscú busca reforzar sus arsenales con ayuda de Corea del Norte, que ha incrementado considerablemente el transporte ferroviario a Rusia. Pero la guerra sigue sin césar y, recientemente, El Estado Mayor ucraniano aseguró que el Ejército de Kyiv continúa atacando con cierto éxito a las tropas rusas en dos importantes secciones del frente en el este y el sur del país. La experta Carolyn Dudek, profesora de Ciencias Políticas y Política Europea de la Universidad de Hofstra (NY) analiza para LA RAZÓN la situación de la contraofensiva ucraniana y el futuro del conflicto en Europa del Este.

Los resultados de las elecciones eslovacas son problemáticos, pero al mismo tiempo, al igual que Hungría, si quieren beneficiarse de las ventajas de ser miembro de la UE, no les interesa frenar la financiación o el envío de armas a Ucrania. La contribución individual de Eslovaquia a Ucrania no es mucha, por lo que su impacto individual en el esfuerzo bélico será insignificante. Puede que paralicen algún movimiento en la UE, pero al final hay suficientes miembros de la UE firmemente a favor de apoyar a Ucrania y esos países podrían retener la financiación de cosas que Eslovaquia quiere.

¿Hay temor a un giro total del apoyo de EEUU y OTAN en caso de que llegue Trump a la Casa Blanca?

Sin duda, una administración Trump supondría un cambio de política. El apoyo financiero a Ucrania también depende del Congreso, que maneja los hilos del dinero. Las elecciones de 2024 pueden influir también en la composición de la Cámara de Representantes y del Senado. Si hay suficiente voluntad política en el Congreso para apoyar a Ucrania, es posible que la política estadounidense no cambie tan drásticamente como podría pensarse. A Estados Unidos no le interesa abandonar Europa. Sin embargo, la pasada administración Trump demostró no ser proeuropea. Un cambio de administración tendrá un impacto negativo en la guerra de Ucrania y podría dejar a Europa "sola".

¿La lentitud de la contraofensiva ucraniana puede dar un giro a la guerra en favor de Rusia?

Desde una perspectiva política o diplomática, cuanto más dure la guerra, más difícil será conseguir el apoyo de Europa y Estados Unidos para pagarla. Ya estamos empezando a ver a miembros del Congreso cuestionar el apoyo y las elecciones en Eslovaquia también sugieren que los europeos tendrán problemas similares.