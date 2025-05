Este es el único país de la Unión Europea que no está obligado a usar el euro: el curioso motivo que lo explica

Desde la creación de la Unión Europea como la institución más importante del Viejo Continente, una de las medidas tomadas ha sido la toma del euro como moneda oficial de la mayoría de los países comunitarios, así como algunos externos que han ido adquiriendo esta divisa común con el paso de los años. Sin embargo, lo cierto es que todavía hay excepciones de naciones que por diversos motivos no están en la Eurozona, pero existe un único país de Europa que, por acuerdo, no está obligado a adoptar el euro ni usar este moneda.

A día de hoy, es Dinamarca el que tiene el honor de ser el único país de la Unión Europea que no tiene la obligación de tener el euro como su divisa oficial, a pesar de que dentro de la entidad, hay otros seis países donde tampoco circula, que son: Bulgaria, Rumanía, Suecia, Hungría, República Checa y Polonia, los cuales todavía no lo han adoptado, bien por temas de inflación u otros factores económicos que ralentizan el proceso.

Esto se debe al Tratado de Maastricht, firmado en 1992, que establecía oficialmente los criterios para la adopción de una moneda única. Algo ideado en la década de los ochenta, así como más tarde se creó el Instituto Monetario Europeo para reforzar la cooperación entre los bancos centrales y allanar el camino.

Por qué Dinamarca, pese a ser de la Unión Europea, es el único país que no tiene obligación de usar el euro como moneda oficial

En el caso de Dinamarca, se estableció una cláusula de exclusión voluntaria que lo exime de su obligación de adoptar el euro, lo que hace que en la actualidad siga usando la Corona Danesa, a pesar de forma parte de la Unión Europea desde 1973. Además, el país ha sometido a su población a un referéndum en dos ocasiones, en 1992 y 2000, y en ambas ocasiones la mayoría estaba en contra de adoptar la divisa europea.

Si bien la Unión Europea considera, según sus estándares, que Dinamarca está más que cualificada para unirse a la zona euro, así como cumpliendo todos los requisitos posibles (entre los que se encuentra la tasa de inflación o el ratio entre Deuda y PIB, los daneses no están dispuestos a ceder el control de su política monetaria a los bancos centrales de la UE.

En parte, se debe a que Dinamarca ocupa uno de los puestos más altos de los países más ricos de Europa, así como una de las economías más potentes dentro de la Unión Europea.

Qué países están dentro de la Unión Europea pero no usar el euro como moneda oficial y por qué

Algo similar pasa con Suecia, cuya población también ha rechazado mediante referéndum adherirse al euro (solo cuatro de cada diez suecos votaron apoyando la divisa comunitaria), lo que hace que en las ciudades suecas siga circulando la corona sueca. No obstante, Estocolmo lleva varios años en un "fleco no legal", ya que a diferencia de Copenhague, no está reconocido en un tratado que le permita estar en caso de exclusión voluntaria.

Los ya mencionados Bulgaria, Rumanía, Hungría, República Checa y Polonia, por contra, tratan de abrazar el euro para sustituir su moneda en circulación, pero por diversos problemas relacionados con la economía nacional todavía no lo han conseguido. No obstante, Sofía el que más cerca está de hacer el cambio de divisa.

En 1999, se puso por primera vez en circulación la divisa común, aunque los doce países "fundadores del euro" todavía usaban su anterior moneda. No fue hasta el 1 de enero, de 2002 cuando se realizaría el cambio definitivo, tales como: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.

Así, la zona Euro en la actualidad incluye a los veinte países miembros restantes (Austria, Alemania, Bélgica, Croacia, Chipre, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal) y seis externos, tales como cuatro microestados (Andorra, Ciudad de Vaticano, San Marino y Mónaco) y otros territorios añadidos por excepción (Montenegro y Kosovo).