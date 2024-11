Israel denuncia “pogromo” tras los ataques con "cuchillos y palos" de una turba palestina a los hinchas en Ámsterdam

Aficionados israelíes que viajaron a Holanda a ver el partido de la Europa League entre el Maccabi Tel Aviv y el Ajax de Ámsterdam el jueves fueron atacados en varios lugares de la capital holandesa después del partido. Los agresores gritaban "Palestina libre" y proferían insultos en árabe mientras atacaban a los hinchas de todas las edades, según se vio profusamente en vídeos que corren por las redes sociales y medios.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí informó que 10 nacionales resultaron heridos. La policía holandesa afirmó que detuvieron a 62 personas después del partido cuando, los manifestantes propalestinos intentaron llegar al estadio a pesar de la prohibición de manifestarse allí.

En las primeras horas del viernes circularon rumores sobre posibles rehenes y desaparecidos en Ámsterdam, aunque por la tarde se informó que habían sido todos localizados.

El Consejo de Seguridad Nacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel recomendaron a los israelíes que estaban en la ciudad no salir de sus habitaciones de hotel mientras aseguraba que se habían desplegado fuerzas de seguridad locales para facilitar el tránsito a los que estaban de camino al aeropuerto

¿Emboscada o enfrentamientos?

Un aficionado, Yaakov Masri, dijo al Canal 13 de noticias de Israel que fue atacado por unos quince jóvenes árabes, algunos de los cuales estaban armados con cuchillos y palos, cuando salía del partido con su hijo.

"Comenzaron a golpearnos, me rompieron la cara, me tiraron un diente y me cortaron el labio", dijo. "Mi hijo recibió dos puñetazos en la cara". Añadió que ahora está encerrado en su habitación de hotel con mesas que bloquean la puerta esperando a que llegara la Policía.

Según las imágenes y los testimonios de los atacados, muchos de los asaltos parecían ser emboscadas planificadas en las que los atacantes esperaban en diferentes puntos de la ciudad a que los aficionados volvieran del partido en tren. Los vídeos que circulan en internet muestran a los agresores enfrentándose a los vía andantes, preguntándoles de dónde son y luego golpeando a cualquiera que creían ser israelí.

Con el aluvión de testimonios e imágenes de terror en las calles de Ámsterdam, el Ejército israelí anunció que enviaría un equipo de rescate en coordinación con el gobierno holandés, pero horas después la Oficina del primer ministro revirtió la decisión y afirmó que buscaría “soluciones civiles” para socorrer a los israelíes de Ámsterdam.

Las comparaciones

El presidente israelí, Isaac Herzog, habló con el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, instando a una acción rápida contra la violencia y el antisemitismo y a una ayuda inmediata para evacuar a los israelíes. El rey condenó enérgicamente el ataque, comparándolo con el fracaso de los Países Bajos en proteger a los judíos durante el Holocausto, afirmando: "Fracasamos a la comunidad judía de los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial, y anoche fallamos de nuevo".

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, anunció que viajará a Ámsterdam en las próximas horas, donde se reunirá con su homólogo holandés y líderes de la comunidad judía local. Sa'ar dijo que Israel está en contacto con las autoridades holandesas y les ha pedido que ayuden a garantizar la llegada segura de los ciudadanos israelíes al aeropuerto.

El presidente del Museo del Holocausto Yad Vashem, Dani Dayan, señaló que el momento en que se produce el ataque es preocupante, ya que se acerca el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos (un incidente inaugural del terror nazi manifestado en las calles de toda Alemania contra judíos y sus propiedades, con el resultado de 91 judíos muertos). "Es alarmante que 86 años después estemos presenciando otro ataque planificado contra los judíos", afirmó Dayan.

El ambiente en Ámsterdam, al parecer, ya se venía calentando. El miércoles, la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, prohibió una manifestación pro palestina prevista cerca del estadio donde se iba a jugar el partido. Además, el jueves fueron detenidas al menos dos personas tras un enfrentamiento entre manifestantes pro palestinos y aficionados israelíes en el centro de la ciudad.

No quedó claro de inmediato cómo comenzó la violencia. Los partidarios palestinos afirmaron que los hooligans israelíes atacaron primero a los árabes en la ciudad y destrozado banderas palestinas. Algunos videos en las redes sociales mostraban a los hinchas israelíes del Maccabi coreando consignas contra los árabes. No se sabe exactamente cuándo se grabaron esos videos.

El Ajax, el principal equipo de fútbol de Ámsterdam, es uno de los varios equipos de fútbol europeos que se consideran históricamente judíos. Ámsterdam es considerada tradicionalmente una ciudad judía, de hecho, en la primera mitad del siglo XX era conocida como la "Jerusalén Occidental". Antes de la Segunda Guerra Mundial, 80.000 de los 140.000 judíos que hay en los Países Bajos vivían en esa ciudad y, la mayoría de ellos, eran aficionados del Ajax.

Durante décadas, muchos hinchas no judíos del Ajax se referían a sí mismos como "judíos" y ondeaban banderas israelíes en los partidos, mientras que los hinchas rivales se burlaban de los hinchas del Ajax con imágenes antisemitas y cánticos sobre Hamás, cámaras de gas, nazis y judíos quemados.

Antes del partido, los hinchas del Ajax colgaron panfletos contra el Maccabi Tel Aviv y desplegaron banderas palestinas en zonas donde se alojaban hinchas israelíes.