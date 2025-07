El Kremlin se toma «en serio» el ultimátum de Trump a los países que comercien con Rusia

El Kremlin ha aprovechado cada silencio del presidente norteamericano, Donald Trump, para seguir avanzando en el este de Ucrania. Después de la presión ejercida por su antecesor, Joe Biden, la llegada del magnate a la Casa Blanca el pasado mes de enero supuso un respiro para el poder ruso y sus planes “desnazificadores”, dando por hecho un apoyo del estadounidense que no ha resultado ser tan incondicional como se esperaba. Desde entonces, Donald Trump no ha dudado en dar una de cal y otra de arena a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que durante las últimas semanas ha vivido tranquilo comprobando cómo las armas prometidas a Ucrania por Washington continuaban sin ser enviadas por orden de Trump.

La llegada del republicano a la Casa Blanca daba esperanzas a quienes pensaban que la guerra en Europa tendría ya los días contados como prometió el propio presidente en su campaña electoral, aunque en la práctica no está resultando una tarea fácil. Las conversaciones de paz en Estambul y las llamadas telefónicas mantenidas por Trump y Putin no han cerrado ningún acuerdo concreto y la visible desesperación del norteamericano llegó a su límite este lunes con su última amenaza, imponer aranceles secundarios del 100% a los países que comercien con Moscú.

La respuesta del Kremlin no se ha hecho esperar. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, ha calificado de “amenazas bastante serias” las palabras de Trump, asegurando que “algo en ellas está dirigido personalmente al presidente Putin". "Sin duda, necesitamos tiempo para analizar lo que se ha dicho en Washington", dejando la puerta abierta a que Putin lo comente públicamente. Peskov mantiene "con toda certeza" que dichas decisiones tomadas tanto en Washington como en los países de la OTAN y en Bruselas son una señal clara de que se quiere continuar con la guerra. El portavoz de Putin reiteró la voluntad de su país de seguir negociando una salida al conflicto. "Aquí me gustaría repetir que hemos declarado en reiteradas ocasiones, a varios niveles, incluso al más alto, que esperamos las propuestas de la parte ucraniana sobre los plazos de la celebración de la tercera ronda de negociaciones directas ruso-ucranianas", aclaró Peskov.

Los cincuenta días de plazo dados por Trump para la firma de la paz han empezado a contar y algunos de los hombres de Putin han reaccionado al ultimátum, como el ministro de Exteriores, Serguey Lavrov, que ha manifestado que el presidente norteamericano se encuentra bajo una "enorme" presión por parte de la Unión Europea y la OTAN, que ha calificado como "indecente". El jefe de la diplomacia rusa, actualmente en China, ha asegurado que su país no se doblegará ante la amenaza de nuevas sanciones. "Ya se han impuesto contra nosotros una cantidad sin precedentes de sanciones. Estamos afrontándolas, no tengo ninguna duda de que lo haremos (también en el futuro)", apostilló.

Por su parte, el expresidente ruso Dmitri Medvédev calificaba las palabras de Trump como un “ultimátum teatral”, sin darle mucha importancia. La jornada de ayer también ha dado espacio al Kremlin a comentar la información publicada por el diario británico Financial Times en la que se hacía eco de una supuesta conversación mantenida el pasado cuatro de julio entre Donald Trump y su colega ucraniano, Volodimir Zelenski. Según el rotativo, Donald Trump preguntó a Zelenski sobre la posibilidad de bombardear las ciudades rusas de Moscú y San Petersburgo. "Esta retórica no es nueva. Por lo general, la mayoría de veces resultan ser bulos", afirmaba Dmitri Peskov, en su habitual rueda de prensa telefónica. En esa información se afirmaba que el presidente ucraniano se habría mostrado de acuerdo a la propuesta de Trump siempre y cuando este le proporcionase las armas adecuadas. Esta oferta no tendría otro objetivo que el de forzar a la parte rusa a sentarse en una mesa de negociación para firmar el final de la guerra, que en un mes cumplirá tres años y medio.

Las presiones para Rusia siguen en aumento, En la jornada de ayer, la máxima responsable de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, anunció que los Veintisiete están muy cerca de aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Kallas informó de que esta sería la décimo octava medida adoptada por la UE contra el país euroasiático desde que comenzara la guerra y que podría rubricarse en las próximas horas si se supera el bloqueo de Eslovaquia (que pide garantías para su seguridad energética). La representante, asimismo, alabó el apoyo norteamericano a Ucrania, considerando muy largo el plazo de 50 días dado por la Casa Blanca para la llegada de un acuerdo.