"El porcentaje del 88% de votos que Putin dice haber obtenido es indicativo de su profunda inseguridad y debilidad"

Putin ha saldo reelegido. ¿Cree que las élites rusas están satisfechas con la Rusia actual y con la gestión de su presidente?

El porcentaje tan grande de votos que dice haber obtenido es realmente indicativo de su profunda inseguridad y debilidad. Un gobernante fuerte no necesita fingir que el 88% le apoya en unas elecciones falsas. Putin sabe que las condiciones no son tan positivas como él afirma. Tres fuerzas insurgentes han invadido el país. Miles de personas han manifestado su oposición a Putin en los últimos dos meses. Las élites saben que la guerra no va bien, que han perdido el Mar Negro y están perdiendo su ejército. Los ingredientes para algún tipo de acción dirigida por las élites contra él están presentes. Ahora sólo es cuestión de saber si habrá un nuevo Prigozhin.

¿Y los ciudadanos de a pie? ¿Se levantará algún día contra su presidente?

Los rusos pueden o no ser pasivos por naturaleza y no estar dispuestos a seguir los pasos de Alexei Navalni, pero incluso ellos, como todas las personas en todas partes, tienen límites a lo que están dispuestos a soportar. Las decenas de miles de personas que asistieron al funeral de Navalni y que participaron en las manifestaciones contra Putin el 17 de marzo, los cientos de miles que apoyaron la breve candidatura presidencial de Boris Nadezhdin y los miles de bashkires que salieron a la calle son pruebas de que algo está cambiando en los corazones y las mentes de los rusos. Los escépticos deberían recordar que los movimientos de masas que sacudieron la URSS a finales de los años ochenta comenzaron con pequeñas reuniones de disidentes y sus partidarios.

Putin está convencido de que va a ganar la guerra. ¿Cree que una victoria de Trump hará que Rusia consolide sus ganancias territoriales en el este de Ucrania?

Es importante recordar que Putin vive en un universo paralelo en el que sus deseos son realidad, por lo que su confianza en la victoria no significa nada. Dicho esto, una victoria de Trump probablemente ayudará a Putin, aunque sólo sea porque Trump le apoya a él y no a Ucrania. Por otro lado, Trump es tan impredecible y tan potencialmente irracional que no es imposible que se vuelva contra Putin.

¿Tiene Ucrania alguna posibilidad de vencer a Rusia en la guerra?

Por supuesto, pero sólo si Occidente le proporciona la ayuda que necesita. Y si Ucrania centra sus esfuerzos en expulsar a los rusos de Crimea. Perder Crimea sería una gran derrota para Putin. Rusia está sufriendo enormes pérdidas. Según las estimaciones estadounidenses actuales, unos 300.000 rusos han muerto o han resultado heridos. Gran Bretaña dice que son 355.000. Los ucranianos ponen la cifra en 425.000. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo recientemente que han muerto 180.000 rusos y 31.000 ucranianos. Sea cual sea la cifra exacta, está claro que Rusia se está desangrando y que sus fuerzas armadas están sufriendo una grave degradación. No es de extrañar, como admiten abiertamente los blogueros patrióticos rusos, que haya descontento entre los soldados rusos de primera línea. Las deserciones van en aumento, y serían mayores si no fuera por las consecuencias extremadamente punitivas. No es de extrañar tampoco que las madres, esposas, hermanas y novias de los soldados exijan abiertamente que sus hombres vuelvan a casa.

La economía rusa se ha mantenido mucho mejor de lo esperado. ¿No están funcionando las sanciones? ¿Se equivocó Occidente al pensar que los rusos se levantarían contra su presidente?

En contra de la opinión de muchos analistas occidentales, así como de la revista The Economist (que afirmaba recientemente que "la economía rusa vuelve a desafiar a los agoreros"), la economía rusa se encamina hacia una crisis. Como han demostrado el economista ruso Vladimir Milov y el economista de la Universidad de Yale Jeffrey Sonnenfeld, el PIB ha crecido sólo porque se han invertido ingentes cantidades de dinero en los sectores relacionados con el ejército. Los sectores que atañen a las necesidades de los ciudadanos de a pie están infradotados y experimentan un crecimiento negativo. Para empeorar las cosas, las cantidades que se invierten en los sectores anteriores están disminuyendo. Rusia registra ya un enorme déficit presupuestario, que sólo podrá cubrir nacionalizando las industrias con beneficios y subiendo los impuestos. La primera medida vaciará la economía, mientras que la segunda empobrecerá a las masas. Como han argumentado Sonnenfeld y su colaborador Steven Tian, "la capacidad de recuperación económica de Rusia... no es más que una fachada de Potemkin, sostenida no mediante una productividad económica genuina, sino más bien sacudiendo a todo el país por centavos para dirigirlos a la guerra."