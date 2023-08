La prensa internacional ataca a Rubiales y se posiciona a favor de Jenni Hermoso: "No debemos hacer caso a los idiotas"

Lo que iba a ser un hecho histórico y recordado durante años, se terminó manchando por un acto que para la gran mayoría de la sociedad ha terminado siendo "inexplicable, imperdonable o vergonzoso". Y es que la selección española femenina de fútbol se proclamó, por primera vez, campeona del mundo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. En la celebración sin embargo, el ya inhabilitado Luis Rubiales dio un beso a Jenni Hermoso, jugadora española, que le ha provocado numerosas críticas y ha reabierto el debate sobre el machismo, el abuso machista y la agresión sexual.

Hermoso, la máxima goleadora de la historia de la selección, no podía contener la emoción. Era su sueño, como el del resto de sus 22 compañeras. Pero, a la hora de recoger la medalla, Luis Rubiales, que abrazó a todas y cada una de las jugadores, besó a Hermoso en la boca. "Un piquito", como dijo él el pasado viernes para defenderse. Pero lo cierto es que la madrileña aseguró que "no hubo consentimiento", al contrario de lo que dijo el expresidente de la RFEF en su declaración.

Las jugadoras de la selección femenina se han mostrado a favor de Hermoso, al igual que otras futbolistas de la Liga de Fútbol femenina o incluso de Primera División masculina, que además han renunciado a "ser convocados y convocadas por la selección nacional hasta que la situación cambie". Alexia, Aitana o Alba Redondo, así como Héctor Bellerín o Borja Iglesias son solo algunos ejemplos, que acompañan a instituciones gubernamentales, políticas o de notable importancia.

La polémica entre Rubiales y Jenni Hermoso cruza fronteras y exponen a España a una situación "vergonzosa"

Un escándalo, en mayúsculas, que no solo ha afectado a nivel nacional, sino que también se ha reflejado en el resto de los países. Y es que diversos medios internacionales se han hecho eco de la situación. Por ejemplo, la BBC titulaba como "Se acabó: el grito de guerra de las deportistas frente a la negativa del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a renunciar", en relación al hashtag creado en redes #seacabo (en apoyo a Jenni Hermoso) y a la rueda de prensa de Rubiales, que repetía una y otra vez que no iba a dimitir y que era víctima de "una cacería del falso feminismo". The Guardian, por su parte, establece un paralelismo entre los acontecimientos con "el motín de las 15" que sufrió el seleccionador Jorge Vilda hace un año. "Lo que empeora mucho más esta situación es que su negativa incluso a reconocer su culpa o a dimitir ha sido recibida entre aplausos", explica.

En Francia, Libération, aborda el tema bajo el antetítulo "violencia sexual" y señala que Rubiales se "entrega a la retórica victimista". El otro diario francés, Le Monde, lleva el tema a la portada de su digital y califica el hecho de "agresión sexual". Mientras, New York Times asegura que "no debemos prestar atención a los idiotas y estúpidos, algo que recalcaba The Washington Post u otros medios estadounidenses.