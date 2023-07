Putin amenaza ahora a Polonia

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha amenazado a Polonia después de que decidiera mover un pequeño número de tropas para reforzar su frontera con Bielorrusia, donde los mercenarios de Wagner entrenan ahora al Ejército bielorruso, a solo10 kilómetros del territorio del miembro de la OTAN. «Una agresión contra Bielorrusia significaría una agresión contra la Federación Rusa», dijo Putin, según el Kremlin, durante la reunión de su Consejo de Seguridad del viernes. «Responderemos utilizando todos los medios a nuestro alcance».

También acusó a Polonia de querer anexarse las regiones occidentales de Ucrania y de que la OTAN quiere utilizar a los polacos como «carne de cañón» contra Rusia. Profundizó en un intento característico de análisis histórico cuando señaló que Varsovia actuó «agresivamente» en el pasado y afirmó que «los territorios occidentales de la Polonia actual son un regalo de Stalin a los polacos». «¿Se han olvidado de esto nuestros amigos de Varsovia? Se lo recordaremos», declaró Putin.

Fue un discurso similar de Putin, sobre cómo Ucrania fue «creada» por Lenin y cómo «Crimea fue un regalo para Ucrania» durante la época soviética, que precedió a la agresión militar de Rusia contra Ucrania. La diatriba de Putin se produjo en respuesta a la decisión del ministro de Defensa de Polonia, Mariuzh Blaszczak, de enviar 1.000 soldados al este para fortalecer la frontera del país con Bielorrusia. «El entrenamiento o ejercicios conjuntos del Ejército bielorruso y el grupo Wagner es sin duda una provocación», explicó un oficial del ministerio a medios polacos.

Los mercenarios de Wagner han comenzado un entrenamiento conjunto con las fuerzas bielorrusas en una base cerca de Brest, a unos 10 kilómetros de un cruce fronterizo con Polonia. Unos 2.500 combatientes pueden estar ya en el país mientras Putin busca resolver el dilema de Wagner tras el motín abortado por su jefe Yevgeni Prigozhin. El ministerio de Defensa polaco afirma que está atento a la situación en la frontera con Bielorrusia y que está preparado para «varios escenarios».

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, subrayó ayer, durante una visita a Praga que su país está listo para ayudar a Polonia a defenderse si fuera necesario. «Donde los socios polacos necesiten apoyo, lo recibirán», afirmó, señalando que los polacos son «aliados fiables de la OTAN». Polonia ha sido uno de los mayores partidarios de Ucrania, enviando allí grandes cantidades de equipo militar. Sin embargo, contrariamente a lo que sugirió Putin, no ha mostrado voluntad de involucrarse directamente ni de enviar sus tropas para ayudar al país invadido. Actualmente, Polonia fortalece su Ejército con HIMARS fabricados en EE UU, vehículos de combate y piezas de artillería de Corea del Sur, que se entregarán en los próximos años. Putin también ha insistido en que la contraofensiva ucraniana no ha logrado «ningún resultado, al menos hasta ahora», afirmando que los arsenales de la OTAN están a punto de vaciarse y que las tropas ucranianas «sufren enormes pérdidas», contadas en «decenas de miles» de soldados. Los funcionarios ucranianos informaron anteriormente que, si bien el progreso no es tan rápido como se esperaba, sus tropas avanzan todos los días, en el sur y el este.

Ayer, Rusia continuó atacando áreas residenciales e infraestructuras ucranianas en la región sur de Odesa con misiles hipersónicos «Onyx». Según el gobernador, Oleg Kiper, «un objeto importante de infraestructura» fue alcanzado en Bilhorod-Dnistrovskyi. Natalia Humeniuk, portavoz del Ejército ucraniano, reveló que está convencida de que las tropas rusas continuarán con el «bombardeo masivo del sur y buscará nuevas tácticas para contrarrestar la defensa aérea ucraniana». Enfatizó que Kyiv necesita sistemas de defensa aérea adicionales, porque a pesar de las sanciones, Rusia continúa produciendo misiles «a gran escala».

Según el representante de Ucrania ante el Consejo de Seguridad de la ONU ayer, Moscú busca crear una hambruna atacando las terminales y los puertos ucranianos con misiles y drones «kamikaze» iraníes. Subrayó además que las intenciones de Rusia de considerar a los buques extranjeros como objetivos militares violan sus obligaciones en virtud del derecho internacional. «No hay base para creer que los buques mercantes de naciones extranjeras están apoyando los esfuerzos militares simplemente por exportar granos a otros países que los necesitan para evitar el hambre», explicó.

En ataques separados, Rusia mató a dos niños en Toretsk y a dos mujeres en un bombardeo con misiles contra un centro cultural en Chernihiv. «Solo el mal absoluto puede golpear así», comentó Volodimir Zelenski, y prometió una «respuesta» a los ataques. También ayer, las tropas rusas bombardearon un asentamiento cercano a Huliaipole, en la provincia de Zaporizhzhia, y mataron a cuatro trabajadores de una empresa agrícola, según las autoridades locales.