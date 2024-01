Los socios de Macron cuestionan la "experiencia necesaria" de Gabriel Attal para ocupar Matignon

La elección de Gabriel Attal, el hasta ahora ministro de Educación francés, convertido desde ayer en el primer ministro más joven de la historia moderna de Francia no ha gustado a todos. Las críticas a la falta de experiencia de Attal, de 34 años, no han venido solo de la bancada de la oposición, también desde los socios del presidente francés, Emmanuel Macron. François Bayrou, presidente del MoDem y aliado de Macron, dice haber expresado sus "dudas" sobre la elección de Gabriel Attal como primer ministro, en particular en lo que se refiere a la "experiencia necesaria" para ocupar Matignon. "He planteado dos preguntas. La primera era que dejar el Ministerio de Educación cuando acabas de incorporarte a él y has despertado esperanzas era un problema", ha explicado Bayrou al periódico "Le Parisien". "La segunda pregunta era sobre la experiencia necesaria para dirigir un país que atraviesa dificultades tan profundas", añadió el alcalde de Pau y Alto Comisario de Planificación.

Desde el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional (AN), también han llovido críticos. "Más allá de la imagen, no hay que esperar mucho del nuevo primer ministro", criticó Sébastien Chenu, vicepresidente de la formación. "Gabriel Attal es pura palabrería, comunicación e imagen", criticó el diputado de AN por la región Nord, criticando en particular la inacción del Gobierno ante las inundaciones en la región de Pas-de-Calais.

"Más allá de la imagen, no hay que esperar mucho del nuevo primer ministro", afirma Sébastien Chenu, criticando la trayectoria de Gabriel Attal en sus anteriores cargos gubernamentales. En concreto en el servicio nacional universal, en la lucha contra el fraude en Bercy o el anuncio de la subida salarial a los profesores, etc. "Gabriel Attal es un chico que hace anuncios, que abre expedientes y no los acaba, un poco como un mal alumno". Para el vicepresidente de AN, Gabriel Attal está, pase lo que pase, "atado de pies y manos" y, por tanto, "condenado a decepcionar, porque está condenado a aplicar las políticas de Emmanuel Macron".