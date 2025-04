Un experto militar revela cuál es "el talón de Aquiles" de Rusia en la guerra de Ucrania: "Existe una seria preocupación"

Estados Unidos ha intensificado la presión sobre Rusia, que sigue reticente al cese de hostilidades en Ucrania. Durante el fin de semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, elevó el tono de sus declaraciones hacia su homólogo ruso por primera vez desde su regreso a la Casa Blanca.

En una entrevista con la NBC, Trump afirmó: "Si Rusia y yo no logramos llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, y si considero que es culpa de Rusia, que podría no serlo, impondré aranceles al petróleo ruso, a todo el petróleo que salga de allí". Estos gravámenes entrarían en vigor en un mes y podrían llegar hasta el 50%. "Si compras petróleo de Rusia, no podrás hacer negocios en Estados Unidos", advirtió.

Sin embargo, el presidente estadounidense volvió a extender la mano a Putin, subrayando que mantiene "una muy buena relación con él" y que "el enfado se disipará rápidamente... si hace lo correcto". Hace pocos días, el presidente ruso propuso sustituir a Zelenski por un gobierno temporal bajo la supervisión de organismos internacionales, como la ONU y otras potencias occidentales, con el objetivo de celebrar elecciones en Ucrania, como condición para negociar un acuerdo de paz. Esta propuesta fue rechazada de inmediato por el gobierno estadounidense y la Unión Europea.

Mientras tanto, Rusia no muestra signos de reducir sus operaciones militares. El presidente ruso firmó este lunes un decreto que ordena el primer llamamiento a filas del año, afectando a 160.000 rusos que deberán cumplir 12 meses de servicio militar obligatorio. Sobre este movimiento y la situación del ejército ruso, se ha pronunciado Dan Rice, exasesor especial del comandante jefe de las fuerzas armadas de Ucrania.

"Existe una seria preocupación"

En una entrevista con la CNN, Rice afirmó que la ofensiva rusa "no se detendrá en Ucrania (...) existe una seria preocupación de que se extienda a otros países como Moldavia, Estonia, Letonia y Lituania, por eso se están armando (...) esta es una advertencia muy seria". También señaló que el "talón de Aquiles de Rusia" es su "debilidad económica", ya que "Rusia se está quedando sin dinero... están perdiendo alrededor de 15 mil millones de dólares al mes". Rice especula que esta situación podría ser la razón por la que Trump amenazó con imponer aranceles si no se logra un fin de las hostilidades.

Rice también ha incidido en que "no se puede confiar en los rusos" y destacó el impacto de las bajas sufridas por el ejército ruso, que estima en "alrededor de 45.000 al mes (...) una cantidad enorme", lo que podría explicar el reciente llamamiento a filas.