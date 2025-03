Trump dice que está "muy enfadado" con Putin y amenaza con imponer aranceles a "todo el petróleo ruso"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado que está "muy enfadado" y "muy cabreado" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ante el derrotero que está adquiriendo la negociación para un alto el fuego en Ucrania, y amenazado con imponer sanciones adicionales al petróleo ruso si acaba decidiendo que Moscú es el único culpable de la parálisis de las conversaciones.

"Como Rusia y yo no logremos llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, como crea que es culpa de Rusia, que podría no serlo, impondré aranceles secundarios a todo el petróleo que salga de Rusia", ha hecho saber el mandatario en una llamada a NBC News. Trump se ha declarado especialmente enfadado por los comentarios efectuados el jueves por Putin, quien propuso sustituir a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, por un gobierno "temporal" auspiciado por Naciones Unidas y Estados Unidos a fin de avanzar en las negociaciones para el fin de la guerra.

Volverán a conversar la próxima semana

"Esa clase de comentarios", ha dicho el presidente estadounidense, "no van en la dirección correcta". El presidente estadounidense, que paradójicamente hace unas semanas llamaba "dictador" a Zelenski por su incapacidad para convocar elecciones en tiempo de guerra, aclaró lo que quería decir con "aranceles secundarios" al explicar que "cualquier persona que compre petróleo ruso no podrá hacer negocios con Estados Unidos y habrá un arancel del 25 por ciento sobre el petróleo, un arancel de 25 a 50 puntos sobre todo el petróleo".

Trump ha añadido que mantendrá una nueva conversación con Putin la próxima semana y ha aclarado al mandatario ruso, con el que, insistió por enésima vez, "mantiene una excelente relación", que "todo este enfado se pasará muy rápidamente, siempre que haga lo correcto".

Trump amenaza con "bombardeos" a Irán

Este domingo, Trump también ha amenazado con "bombardeos" y "más aranceles" a Irán si no accede a firmar un acuerdo con Estados Unidos que garantice que no desarrollará armas nucleares. "Si no hay acuerdo, habrá bombardeos. Habrá bombardeos como no han visto jamás", ha afirmado en declaraciones telefónicas a la cadena estadounidense NBC.

Previamente, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, informó de que su país ha rechazado la oferta inicial de negociación "cara a cara" presentada por el propio Trump, aunque ha señalado que su país sigue dispuesto a conversar a través de mediadores. Pezeshkian ha querido dar así por zanjada una cuestión planteada en su momento por el mandatario norteamericano, quien propuso a Irán que retornara a las conversaciones sobre la naturaleza de su programa nuclear y, en términos generales, a las negociaciones sobre cuestiones de interés bilateral y regional, antes de amenazar que, de lo contrario, podría adoptar una solución militar.