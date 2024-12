La explosión en una refinería deja al menos dos muertos en Italia

Al menos dos personas murieron, otras nueve resultaron heridas y tres permanecen desaparecidas tras la explosión este lunes de una refinería de la compañía petrolífera ENI cerca de la ciudad de Florencia, en el norte de Italia.

La deflagración se produjo en un depósito de la compañía italiana alrededor de las diez de la mañana por causas que aún se desconocían al cierre de esta edición. Poco después, una columna de humo negro comenzó a expandirse por los alrededores de la localidad de Calenzano, donde se encuentra la refinería, así como por varios municipios cercanos, por lo que las autoridades locales trazaron un perímetro de cinco kilómetros y pidieron a los vecinos que cerraran puertas y ventanas y evitaran salir al exterior mientras dure la emergencia.

ENI, principal exponente de la industria del gas y del petróleo en Italia, que cuenta con participación estatal, aseguró a través de un comunicado que la causa de la explosión estaba aún siendo investigada, pero señaló que las llamas se habían confinado a una zona de carga y no se habían extendido a los tanques cercanos.

«La situación está bajo control, los Bomberos hicieron un trabajo impresionante y evitaron otras consecuencias», confirmó, por su parte, el presidente de la región de Toscana, Eugenio Giani. «Las llamas fueron apagadas evitando el contacto con los depósitos de combustible. Los depósitos permanecieron intactos, de lo contrario el resultado habría sido aún más dramático», añadió del presidente regional.

Entre los nueve operarios heridos en el accidente, tres se encuentran en graves condiciones, según explicaron las autoridades sanitarias locales. Uno de ellos fue trasladado al centro de quemados del hospital de la cercana ciudad de Pisa y los otros dos permanecen en un centro hospitalario de Florencia. Las víctimas hasta ahora identificadas son todas trabajadores que conducían camiones cisterna en la refinería de la empresa ENI. Entre ellas, se encuentran un empleado originario de Sicilia de 57 años, otro de Nápoles de 62 años, un tercero de 49 años y dos más de 45 años cada uno.

Las primeras hipótesis apuntan a que la tragedia se produjo tras la explosión de una nube de combustible, que provocó el incendio y el colapso de una parte del edificio, según declaró Mona Monni, asesora regional a la Protección Civil. «Se supone que se estaban llevando a cabo operaciones de carga y descarga. Sin embargo, serán la Fiscalía y el cuerpo de Bomberos quienes reconstruyan lo sucedido», dijo.

La asesora de Protección Civil explicó, además, que se estaba evaluando la calidad del aire y, en principio, no existía riesgo. «Los primeros indicios son tranquilizadores, teniendo en cuenta que se ha desarrollado una columna de humo muy densa y muy caliente, que ha sido dispersada por el viento».

Los principales sindicatos italianos –CGIL, CISL y UIL– proclamaron una huelga general en la provincia de Florencia el próximo miércoles en protesta por la explosión que ha costado la vida de al menos dos trabajadores. «Nos enfrentamos a otra tragedia en el trabajo, con dimensiones e implicaciones aún por comprender. Lo ocurrido es inaceptable, estamos a la espera del trabajo de los investigadores para arrojar luz sobre la forma en que sucedió. Sin seguridad no hay trabajo, no hay dignidad, no hay vida», denunciaron las centrales sindicales italianas.