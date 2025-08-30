Explota una gasolinera en Rusia dejando 4 muertos: los vecinos huyeron despavoridos del lugar

Una explosión de gas en una gasolinera provocó la muerte de cuatro personas y dejó varios heridos, generando una conmoción sin precedentes en la localidad de Sulevkent, ubicada en Dagestan, Rusia.

Las imágenes captadas revelan el momento exacto en que la gasolinera se transformó en una inmensa bola de fuego, con vecinos corriendo desesperados buscando refugio y seguridad. La despresurización de un cilindro de gas desencadenó una reacción en cadena que consumió completamente el establecimiento.

Los servicios de emergencia respondieron rápidamente al incidente, encontrando una escena con múltiples heridos de gravedad. Los paramédicos realizaron un trabajo crucial en el traslado y atención de las víctimas.

Un patrón preocupante de siniestralidad

Dagestan no es ajena a este tipo de tragedias. Desde 2023, la región ha experimentado múltiples explosiones en estaciones de servicio que han cobrado decenas de vidas. Un precedente dramático fue la explosión en Makhachkala en agosto de 2023, donde 35 personas perdieron la vida y más de 80 resultaron heridas.

Las deficiencias en seguridad son evidentes. El almacenamiento inadecuado de materiales peligrosos, la falta de regulaciones estrictas y la negligencia en el manejo de combustibles han sido factores recurrentes en estos desastres. La investigación iniciada por el comisionado de Dagestan busca determinar las causas específicas y establecer responsabilidades.