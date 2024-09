El fact-checking en directo disuelve el discurso de Trump

—En Springfield, [los inmigrantes de origen haitiano] se están comiendo a los perros. La gente que entró. Se están comiendo a los gatos. Se están comiendo... se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está pasando en nuestro país. Y es una vergüenza.

—Sólo quiero aclarar aquí, usted menciona Springfield, Ohio. Y ABC News se puso en contacto con el administrador de la ciudad allí. Nos dijo que no ha habido informes creíbles de reclamaciones específicas de mascotas siendo dañadas, heridas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante…

—La gente en la televisión dice «mi perro fue tomado y utilizado para la alimentación». Así que tal vez dijo eso y tal vez eso es una buena cosa que decir para un administrador de la ciudad.

—De nuevo, el administrador de la ciudad de Springfield dice que no hay pruebas de ello.

El diálogo es real. Está sacado del debate presidencial en Estados Unidos e involucra a Donald Trump, candidato republicano, y David Muir, periodista de ABC News y moderador del cara a cara celebrado anoche en Filadelfia. A diferencia del primer debate, en el que los conductores de CNN Jake Tapper y Dana Bash no rebatieron ni refutaron ninguna de las afirmaciones de los candidatos en directo, ABC ofreció una verificación de hechos a lo largo de los noventa minutos de emisión. Y eso que el director político de la cadena, Rick Klein, no se había comprometido a hacerlo. «Estamos ahí para mantener una conversación y facilitar un debate sólido y bueno, y eso implica muchas cosas en términos de hacer preguntas, hacer avanzar la conversación, asegurarnos de que sea civilizada», explicó en una entrevista con The New York Times.

Muir y su compañera, Lindsey Davis, cuestionaron hasta en cinco ocasiones las afirmaciones de Trump, pero no interrumpieron en ningún momento las intervenciones de la aspirante demócrata Kamala Harris. Un enfoque que la campaña del republicano no encajó bien. «Los moderadores rebatieron en directo como si estuvieran juntos en el equipo», trasladó a la prensa el portavoz de Trump, Brian Hughes. El recuento posterior de los verificadores justifica el énfasis de los moderadores en rebatir las declaraciones de Trump, sin embargo.

Entre los dos candidatos realizaron un total de 50 afirmaciones, aunque la mayoría fueron formuladas por Trump. El republicano emitió hasta 33 falsedades, por una de Harris. «Donald Trump nos dejó el peor paro desde la Gran Depresión», declaró la vicepresidenta. Si bien el desempleo registró sus peores niveles desde la crisis posterior al crac del 1929 durante la pandemia de 2020, el porcentaje era del 6,4% el mes en que Trump abandonó la Casa Blanca. «No es ni de lejos la peor tasa desde la Depresión», zanjan los verificadores de The New York Times.

La mentira prácticamente inocua de Harris contrastó con las gruesas tergiversaciones de Trump sobre su papel en el asalto mortal al Capitolio del 6 de enero de 2021, los índices de criminalidad, la inflación o el aborto: «Los demócratas son radicales en eso. Y su elección vicepresidencial [Tim Walz], que creo que fue una elección horrible, por cierto para nuestro país, porque él está realmente fuera de él. Pero su elección vicepresidencial dice que el aborto en el noveno mes está absolutamente bien. También dice que la ejecución después del nacimiento, es ejecución, ya no aborto, porque el bebé ha nacido, está bien. Y eso no me parece bien», declaró el candidato republicano. «No hay ningún estado en este país donde sea legal matar a un bebé después de nacer», replicó Davis.

Pero Trump no se quedó ahí y llegó a afirmar que los inmigrantes de origen haitiano roban gatos y otras mascotas para comérselas en el estado de Ohio. El expresidente no es el primer dirigente republicano –y probablemente tampoco el último– que difunde esta teoría racista, desmentida por la portavoz de la ciudad de Springfield, Karen Graves, quien explicó a través de un comunicado que «no ha habido informes creíbles o reclamaciones específicas de animales domésticos dañados, heridos o maltratados por individuos dentro de la comunidad inmigrante».

Según The Springfield-News Sun, la policía local tampoco ha recibido ninguna denuncia relacionada con estos hechos. No importa. Antes de que el candidato republicano amplificara la teoría, su compañero de fórmula J.D. Vance, senador precisamente por Ohio, publicó en la red social X sin aportar pruebas que su oficina «ha recibido muchas consultas de residentes reales de Springfield que han dicho que las mascotas de sus vecinos o la fauna local fueron secuestradas por migrantes haitianos». «Es posible, por supuesto, que todos estos rumores resulten ser falsos», reconocía Vance en el mismo mensaje.