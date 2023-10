El falso vídeo de la modelo estadounidense Bella Hadid en el que se disculpa por sus "comentarios pasados" sobre Israel

Un vídeo deepfake que muestra a la reconocida modelo estadounidense Bella Hadid ofreciendo una disculpa por sus "comentarios pasados" sobre Israel ha causado revuelo en las redes sociales y se ha vuelto viral con millones de visitas.

El vídeo deepfake, una versión altamente manipulada de un discurso que Hadid pronunció en la Global Lyme Alliance 2016, muestra a la modelo expresando un sincero pesar por sus anteriores declaraciones sobre el conflicto en Oriente Medio. El discurso falso incluye declaraciones en las que Hadid se disculpa por cualquier comentario que haya ofendido a la comunidad israelí.

Este deepfake ha sido compartido ampliamente en las redes sociales y ha generado un acalorado debate sobre el uso de la inteligencia artificial con fines de desinformacióny manipulación.

Bella Hadid, quien no ha emitido comentarios oficiales sobre el vídeo deepfake, ha sido crítica en el pasado con las políticas del gobierno israelí en relación con el conflicto palestino-israelí.

Recientemente, la modelo respondió a la controversia a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Hadid describió las últimas semanas como "horribles" y afirmó que ya no puede quedarse en silencio. En su mensaje, enfatizó que el miedo no es una opción y expresó su apoyo al pueblo y los niños de Palestina, especialmente a los de Gaza. Hadid declaró: "Nosotros no somos los valientes, ellos sí lo son".

La modelo ha defendido con firmeza al pueblo palestino y condenado los ataques terroristas en todo el mundo. Hadid afirmó: "Independientemente de la historia de mi país, condeno los ataques terroristas contra civiles, en cualquier lugar del mundo. Causar daño a mujeres y niños y sembrar el terror no aporta nada positivo al movimiento por una Palestina libre".